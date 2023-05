Dinamo, promovarea va fi răsplătită generos: Suma care va fi împărțită de jucători

Dacă în vara anului trecut cineva ar fi vorbit despre promovarea lui Dinamo, acel om ar fi fost considerat un nebun. Pe bună dreptate!

Aflată în insolvență, cu programul DDB (Doar Dinamo București) făcut vraiște, părăsit de mii de cotizanți, formația din „Ștefan cel Mare“ era, practic, „conectată la aparate“. Poate că mulți au uitat acum, dar consecințele acestei situației dezastruoase s-au văzut și în rezultate: Dinamo a pornit în liga secundă, înregistrând cinci înfrângeri în primele șapte etape! Așadar, „câinii“ erau mai aproape de liga a 3-a decât de o revenire imediată în Superliga.

În acest haos, probabil, singurul care a crezut în acest proiect de revitalizare al clubului a fost „nebunul“ de Ovidiu Burcă (43 de ani). Ce-i drept, antrenorul în CV-ul căruia figurau CSM Slatina, Rapid II și Rapid U19 a fost ajutat și de noroc. Pentru că intrarea în play-off-ul din „B“ s-a realizat în ultima rundă din sezonul regulat, după un pas greșit neașteptat făcut de Concordia Chiajna. Ajunsă în lupta pentru urcarea în Superliga de pe ultimul loc care permitea acest lucru, 6, Dinamo ratat promovarea directă, performanță obținută de Poli Iași și Oțelul Galați.

Din nou însă, Burcă n-a dezarmat și, luni seară, a rezolvat, practic, înfăptuirea unui veritabil miracol fotbalistic: 6-1 cu FC Argeș pe „Arena Națională“, în turul barajului de menținere / promovare. Așadar, returul de sâmbătă, de la Pitești, aproape că devine irelevant, în condițiile în care argeșenii au făcut implozie deja. Primarul Cristian Gentea a anunțat tăierea finanțării din bani publici pentru club, iar atacantul Andreias Calcan a vorbit, răspicat, despre tensiunile din vestiar, salariile neplătite și „ruptura“ care există între jucătorii străini și cei români.

Bonus colosal pregătit pentru jucători

Cu un picior în primul eșalon, Dinamo are deja șampania la rece. Iar jucătorii așteaptă să-și verifice, în curând, cardurile. Potrivit PlaySport, ei vor împărți o sumă totală de 100.000 de euro, drept recompensă, pentru această promovare nesperată.

Și nu doar dinamoviștii celebrează, ci și rivalii lor de o viață! Managerul FCSB, Mihai Stoica, s-a arătat încântat că roș-albii vor evolua în viitorul sezon al Superligii. „Am ținut cu Dinamo (n.r. – în meciul cu FC Argeș), vorbesc foarte serios! Cu cine vrei să joci în Liga I? Cu FC Argeș sau cu Dinamo? Cu FC Argeș, cu 10.000 - 15.000 de spectatori sau cu Dinamo, când vin 50.000? Încasezi la 450.000 de euro (n.r. – din vânzarea biletelor). Fotbalul românesc are nevoie de Dinamo, de Rapid, de Craiove. Dacă ar fi și Poli Timișoara, ar fi extraordinar. Chiar recunosc că am ținut cu Dinamo cu adevărat“, a spus Stoica, făcând o analiză financiară lucidă, la Orange Sport.

Meciurile rămase pe acest final de sezon

Barajul pentru Conference League

CFR Cluj – FC U Craiova, mâine, ora 20.30

Se dispută într-o singură manșă, la Cluj. Câștigătoarea va merge în preliminariile Conference League.

Barajele de menținere / promovare

Dinamo – FC Argeș (6-1 în tur) sâmbătă, ora 21.00

UTA – Gloria Buzău (0-0 în tur) duminică, ora 21.00

Echipele învingătoare, în aceste două baraje, vor evolua în Superliga, ediția 2023-2024.