Astăzi se sărbătorește Ziua Internațională a Sportului Universitar

La 20 septembrie 2025 este marcată, sub auspiciile agenției UNESCO a ONU, Ziua internațională a sportului universitar. Această zi a fost instituită în 2016 de Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), conform www.unesco.org și www.fisu.net.

Sportul universitar îndeplinește un rol important la nivelul sportului mondial ca vector al valorilor civice, sociale și umane, deplin integrat în educația actuală și de mâine a cetățenilor, potrivit www.unesco.org.

Prin angajarea sportului în centrul dialogului dintre profesori și studenți, ziua internațională a sportului universitar, celebrată de UNESCO și de Federația internațională a sporturilor universitare (FISU), urmărește promovarea acestor valori în rândul adulților și, prin aceștia, la nivelul întregii societăți.

Dialogul, respectul de sine și respectul pentru alții, fair play-ul și țintirea excelenței reprezintă toate acestea principii cadru ale pregătirii studentului. Educația și sportul au nevoie să fie în centrul societății și această zi oferă oportunitatea unui forum pentru a sublinia rolul social al universităților și curricula lor prin a face sportul disponibil tuturor și pentru a-i încuraja pe oameni să facă exerciții în mod regulat, potrivit www.unesco.org.

Conform Agerpres, celebrarea acestei zile oferă, de asemenea, o oportunitate pentru UNESCO de a reafirma angajamentul său pentru dezvoltarea individuală și colectivă prin sport și prin educație, potrivit prevederilor Cartei internaționale de educație fizică, activitate fizică și sport și a Convenției internaționale împotriva dopajului din sport.

Concomitent cu marcarea acestei zile internaționale, anul acesta, se desfășoară cea de-a zecea ediție a Săptămânii Europene a Sportului, în perioada 23 - 30 septembrie, conform https://sport.ec.europa.eu/european-week-of-sport. Din 2015, aceste demers la nivel european a ajutat milioane de europeni să descopere beneficiile sociale, mentale și fizice ale sportului și activității fizice, indică https://sport.ec.europa.eu.

În cadrul președinției daneze a Consiliului UE, la Copenhaga, are loc, la 23 septembrie, ceremonia de deschidere a Săptămânii Europene a Sportului, campania de anul acesta fiind intitulată #BeActive. În ediția de anul trecut a Săptămânii Europene a Sportului, au fost implicate peste 15 milioane de persoane în peste 50.000 de activități organizate de federații de sport, cluburi locale, școli și organizații de sport, potrivit https://www.eusa.eu.

Această zi a sportului universitar reprezintă o platformă pentru schimbul de idei, de bune practici, provocări și oportunități în cadrul și prin sportul universitar la nivel mondial. Cu același prilej, au loc schimburi de idei asupra unor chestiuni importante privind dezvoltarea sportului și Mișcarea sportului universitar la nivel mondial, precum și pentru a îmbunătăți gradul de conștientizare publică asupra importanței sportului în instituțiile educaționale, dar și în ce privește misiunea FISU, programele curente, politicile și prioritățile ale acestei federații, menționează www.fisu.net.

Federația Sportului Școlar și Universitar din România (FSSU) este membră a FISU, fiind fondată prin HG nr. 1239/1996, publicată în Monitorul Oficial nr. 306 din 25 noiembrie 1996. În organizarea Federației Internaționale de profil, în țara noastră au fost organizate Jocurile Universitare de iarnă de la Poiana Brașov (1951), Universiada de vară de la București (1981), precum și Campionatele Mondiale Universitare de tenis de masă (1971), și de handbal (1975 și 1987), toate trei având loc în Capitală. De asemenea, în 1981, la București a avut loc Conferința europeană a sportului universitar (CESU).