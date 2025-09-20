search
Sâmbătă, 20 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Astăzi se sărbătorește Ziua Internațională a Sportului Universitar

0
0
Publicat:

La 20 septembrie 2025 este marcată, sub auspiciile agenției UNESCO a ONU, Ziua internațională a sportului universitar. Această zi a fost instituită în 2016 de Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), conform www.unesco.org și www.fisu.net.

20 septembrie - Ziua Internațional ă a Sportului Universitar Foto/fisu.net
20 septembrie - Ziua Internațional ă a Sportului Universitar Foto/fisu.net

Sportul universitar îndeplinește un rol important la nivelul sportului mondial ca vector al valorilor civice, sociale și umane, deplin integrat în educația actuală și de mâine a cetățenilor, potrivit www.unesco.org.

Prin angajarea sportului în centrul dialogului dintre profesori și studenți, ziua internațională a sportului universitar, celebrată de UNESCO și de Federația internațională a sporturilor universitare (FISU), urmărește promovarea acestor valori în rândul adulților și, prin aceștia, la nivelul întregii societăți.

Dialogul, respectul de sine și respectul pentru alții, fair play-ul și țintirea excelenței reprezintă toate acestea principii cadru ale pregătirii studentului. Educația și sportul au nevoie să fie în centrul societății și această zi oferă oportunitatea unui forum pentru a sublinia rolul social al universităților și curricula lor prin a face sportul disponibil tuturor și pentru a-i încuraja pe oameni să facă exerciții în mod regulat, potrivit www.unesco.org.

Conform Agerpres, celebrarea acestei zile oferă, de asemenea, o oportunitate pentru UNESCO de a reafirma angajamentul său pentru dezvoltarea individuală și colectivă prin sport și prin educație, potrivit prevederilor Cartei internaționale de educație fizică, activitate fizică și sport și a Convenției internaționale împotriva dopajului din sport.

Concomitent cu marcarea acestei zile internaționale, anul acesta, se desfășoară cea de-a zecea ediție a Săptămânii Europene a Sportului, în perioada 23 - 30 septembrie, conform https://sport.ec.europa.eu/european-week-of-sport. Din 2015, aceste demers la nivel european a ajutat milioane de europeni să descopere beneficiile sociale, mentale și fizice ale sportului și activității fizice, indică https://sport.ec.europa.eu.

În cadrul președinției daneze a Consiliului UE, la Copenhaga, are loc, la 23 septembrie, ceremonia de deschidere a Săptămânii Europene a Sportului, campania de anul acesta fiind intitulată #BeActive. În ediția de anul trecut a Săptămânii Europene a Sportului, au fost implicate peste 15 milioane de persoane în peste 50.000 de activități organizate de federații de sport, cluburi locale, școli și organizații de sport, potrivit https://www.eusa.eu.

Această zi a sportului universitar reprezintă o platformă pentru schimbul de idei, de bune practici, provocări și oportunități în cadrul și prin sportul universitar la nivel mondial. Cu același prilej, au loc schimburi de idei asupra unor chestiuni importante privind dezvoltarea sportului și Mișcarea sportului universitar la nivel mondial, precum și pentru a îmbunătăți gradul de conștientizare publică asupra importanței sportului în instituțiile educaționale, dar și în ce privește misiunea FISU, programele curente, politicile și prioritățile ale acestei federații, menționează www.fisu.net.

Federația Sportului Școlar și Universitar din România (FSSU) este membră a FISU, fiind fondată prin HG nr. 1239/1996, publicată în Monitorul Oficial nr. 306 din 25 noiembrie 1996. În organizarea Federației Internaționale de profil, în țara noastră au fost organizate Jocurile Universitare de iarnă de la Poiana Brașov (1951), Universiada de vară de la București (1981), precum și Campionatele Mondiale Universitare de tenis de masă (1971), și de handbal (1975 și 1987), toate trei având loc în Capitală. De asemenea, în 1981, la București a avut loc Conferința europeană a sportului universitar (CESU).

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală”
digi24.ro
image
Salariile bugetarilor pun presiune uriașă pe bugetul României. Lefurile s-au triplat în ultimii 10 ani
stirileprotv.ro
image
Digitalizare românească! Studenții care au cărți de identitate electronice, obligați să se plimbe cu hârtii la ghișee dacă vor facilități la transport
gandul.ro
image
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
mediafax.ro
image
Afacerea cu care dau lovitura Cristi Borcea și Gigi Nețoiu. Milionarii au investit într-o resursă din ce în ce mai căutată pe planetă
fanatik.ro
image
Câți oameni au fugit din „raiul comunist” al lui Ceaușescu, simpatizat acum de 50% dintre români. Cetățenii prinși erau umiliți în adunări publice și înfundau pușcăria
libertatea.ro
image
VIDEO Burse de merit de 1.000 de euro, lăsate ca testament de doi profesori universitari din Iași. Șef de promoție: „O voi dona soției”
digi24.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Au apărut imaginile, după ce americanii au scris că Simona Halep "se confruntă cu dificultăți"
digisport.ro
image
KIRK - DECLICUL DICTATURII SUVERANISTE
stiripesurse.ro
image
O femeie s-a dus la bijutier cu inelul moștenit de la bunica ei și a avut o surpriză uriașă când a auzit cât valorează
antena3.ro
image
Poveştile studenţilor din R. Moldova care vin să studieze în România. Visul lor, ca ţara să intre în UE
observatornews.ro
image
Indemnizația pentru creșterea copilului, redusă din septembrie 2025. Câți bani pierd părinții
cancan.ro
image
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
prosport.ro
image
80% dintre oameni folosesc cuptorul greşit. Setările corecte pentru fiecare preparat în parte
playtech.ro
image
Zeljko Kopic anunţă ce jucător de la Dinamo e gata să se bată pentru un loc de titular la echipa naţională: “Am vorbit cu domnul Lucescu! Este o soluţie”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Noua ”regină”: milioane de vizualizări
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
Compozitorul Brett James a murit la 57 de ani, într-un accident aviatic
kanald.ro
image
Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Elena Băsescu, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat peste măsură. De necrezut cum a ajuns să arate. Nu-i mai pasă de siluetă / FOTO
romaniatv.net
image
Bilete de tratament balnear gratis pentru români
mediaflux.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Cine este mama lui Toto Dumitrescu? Fosta soție a lui Ilie Dumitrescu a fost poreclită „Monica Bellucci de România”. FOTO
click.ro
image
Insula din Grecia care ascunde un pericol uriaș. Mai mulți români trag un semnal de alarmă: „Nu știu prin ce minune am reușit să mă ridic”
click.ro
image
Pe ce sumă uriașă a apărut goală Andreea Antonescu în revista cu „iepurași”: „Puteai cumpăra cinci garsoniere”. De ce Andreea Bălan a refuzat cei 20.000 de dolari?
click.ro
Kate Middleton și Melania Trump foto profimedia (3) jpg
Kate i-a arătat Melaniei Trump cum te îmbraci informal, dar șic! Prințesa de Wales dă ora exactă în modă în Marea Britanie
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
Portretul lui Peter Paul Rubens (© Royal Collection / Wikimedia Commons)
Un tablou de Rubens, dispărut timp de peste 400 de ani, descoperit la Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Filmul spectaculos care a cucerit topul Netflix la început de toamnă. Are o poveste diferită și te ține lipit de televizor
image
Cine este mama lui Toto Dumitrescu? Fosta soție a lui Ilie Dumitrescu a fost poreclită „Monica Bellucci de România”. FOTO

OK! Magazine

image
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla

Click! Pentru femei

image
Autorul cărții „Codul lui Da Vinci”, logodit cu una dintre cele patru amante ale lui! E cu 27 de ani mai tânără decât el!

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?