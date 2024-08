JO 2024 - Atletism: Alin Alexandru Firfirică s-a calificat în finala de la disc

Atletul român Alin Alexandru Firfirică s-a calificat, luni, în finala probei de aruncare a discului, la Jocurile Olimpice de la Paris, cu performanţa de 63,66 metri.

Firfirică (28 ani), care la JO de la Tokyo nu a trecut de calificări, a fost al cincilea în Grupa B şi a prins finala de 12 cu a 11-a performanţă. Cea mai bună aruncare a avut-o lituanianul Mikolas Alekna, recordmanul mondial, cu 67,47 metri.

Finala va avea loc în data de 7 august (21:25).

România nu a mai obţinut o medalie olimpică la atletism din 2008, când Constantina Diţă câştiga aurul la maraton.

''Parcă plutesc pe un norişor, încă nu îmi vine să cred că fac parte din această finală olimpică! Mi-am dorit-o foarte mult. Am plecat de acasă cu gândul acesta. Meritam acest lucru. Chiar mi-am dorit enorm. E un vis devenit realitate. Vă vorbesc din tot sufletul, iar bucuria este imensă. În finală voi da tot ce voi putea, dar cel mai important este că voi fi acolo'', a spus Firfirică pentru trimisul Agerpres la Paris, Adrian Țone.

''Nu am început foarte bine, prima aruncare (61,98 m) nu a fost chiar aşa cum mi-aş fi dorit-o, a doua (ratată) nici atât. Ştiam că după primele două aruncări nu aveam nicio şansă la finală, dar nu puteam să accept. Când am intrat pentru a treia aruncare, singurul lucru pe care îl aveam în cap era cât de mult am fost plecat, cât de mult am stat în cantonamente, departe de familie. M-am concentrat cât am putut şi am reuşit aruncarea de finală'', a mărturisit Firfirică.