Arina Sabalenka și Novak Djokovici s-au calificat în sferturi la Australian Open 2026

Numărul 1 mondial Arina Sabalenka s-a calificat în sferturile de finală la Australian Open, după ce a trecut de sportiva canadiană Victoria Mboko, scor 6-1, 7-6 [1].

Pentru a patra oară consecutiv, Sabalenka va juca în sferturile de finală ale Australian Open, unde o va înfrunta pe Iva Jovic. Americanca în vârstă de 18 ani, clasată pe locul 27 în lume, a impresionat în faţa Iuliei Putinţeva, din Kazahstan, scor 6-0, 6-1.

Novak Djokovici şi-a asigurat calificarea în sferturile de finală ale Australian Open, după ce adversarul său din optimile de finală, Jakub Mensik, s-a retras duminică din cauza unor probleme abdominale, cu o zi înainte de meciul programat luni la Melbourne Park în sesiunea de seară.

„După ce am făcut tot ce am putut pentru a continua, trebuie să mă retrag de la Australian Open din cauza unei accidentări la muşchii abdominali care s-a agravat în ultimele meciuri! Acum este timpul să mă recuperez corespunzător!”, a scris Mensik, pe Instagram.

Această retragere îi permite lui Novak Djokovici să avanseze direct în sferturile de finală ale Australian Open. Sârbul ajunge astfel la al 16-lea sfert de finală la Melbourne, conform news.ro.

În sferturile de finală, Djokovici îl va înfrunta pe câştigătorul meciului dintre americanul Taylor Fritz şi italianul Lorenzo Musetti.