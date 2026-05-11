Cupa Mondiala de fotbal 2026: trei țări, trei categorii de prețuri. Unde pot călători mai ieftin suporterii și la ce sume se pot aștepta

Cupa Mondială FIFA 2026 va fi prima care se va desfășura simultan în trei țări: SUA, Canada și Mexic. Pentru fanii din întreaga lume, acest lucru deschide o plajă mai largă de opțiuni de călătorie, dar și o schemă de costuri mai complexă.

Suporterii care vor dori să experimenteze live meciurile nu vor călători doar între stadioane, ci și între trei zone valutare, niveluri de prețuri și realități cotidiene diferite, arată analiștii XTB. Mulți se întreabă, prin urmare, unde pot obține cât mai mult spirit al fotbalului pentru banii lor.

Pentru spectatori, costul participării la Cupa Mondială nu este determinat exclusiv de prețul zborului, ci și de efectele combinate ale cursului de schimb, costului vieții și obiceiurilor locale, cum ar fi bacșișul. Diferențele dintre țările gazdă sunt notabile și se acumulează rapid. Un factor cheie este cursul de schimb. Aproape toate cheltuielile zilnice sunt semnificativ mai ieftine în Mexic decât în America de Nord.

Costuri variate, de la zbor la hotel

Diferențele de preț se extind și la costurile de călătorie, chiar dacă acestea sunt mai puțin evidente la prima vedere. Zborurile din România către orașele din toate cele trei țări în care au loc meciuri costă peste 1.000 euro (însă trebuie avută în vedere și viza, acolo unde este necesar).

Cu toate acestea, odată ajunși la destinație, devine rapid evident că adevăratele costuri abia încep. În timpul Cupei Mondiale, sunt de așteptat majorări masive ale prețurilor pentru cazare (hoteluri/Airbnb), care pot fi cu 200-300% peste tarifele normale, în funcție de orașul gazdă. Chiar și în aceste condiții, Mexicul rămâne cea mai accesibilă opțiune. În orașe precum Mexico City, Guadalajara sau Monterrey, se pot găsi cazări relativ accesibile chiar și în timpul turneului, în timp ce metropole precum New York City sau Los Angeles se află într-o categorie de prețuri complet diferită. Toronto și Vancouver, din Canada, se numără, de asemenea, printre cele mai scumpe orașe gazdă, potrivit XTB.

Interesant este că nu doar costurile de cazare fac diferența, ci, mai presus de toate, transportul local, care are un impact important asupra bugetului total. În SUA, fanii beneficiază de o rețea densă de zboruri interne, cu un preț mediu de aproximativ 300-400 de dolari pe sens, precum și de prețuri la combustibil mai mici decât în Europa. Acest lucru face relativ ușoară și previzibilă combinarea mai multor locații în care au loc meciuri, precum Houston și New York City.

În Canada și Mexic, rețeaua de zboruri este mai puțin extinsă și adesea mai scumpă, motiv pentru care mijloacele alternative de transport sunt mai importante acolo. În același timp, există un avantaj clar de cost pentru mașinile de închiriat în Mexic: prețurile, inclusiv asigurarea, sunt adesea de doar aproximativ 17-45 de euro pe zi, plus în jur de 9 euro pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă. În SUA și Canada, pe de altă parte, costul mediu este de 50-68 de euro pe zi. Prețurile combustibilului în Canada și Mexic sunt mai mari decât în SUA. Mexicul oferă cel mai ieftin punct de intrare și opțiuni de deplasare zilnică, în timp ce SUA au cel mai scump transport de-a lungul coastei, dar, datorită zborurilor accesibile, oferă cele mai bune opțiuni interne, subliniază analiza XTB.

Mâncare, bere și bacșișuri: costurile se adună în viața de zi cu zi la fața locului

Diferența este cea mai evidentă în viața de zi cu zi. Mâncarea, băuturile și cheltuielile spontane se adună pe parcursul mai multor zile decât costurile unice, cum ar fi zborurile sau biletele. Și tocmai aici excelează Mexicul. În ceea ce privește consumul zilnic, Mexicul este clar superior SUA și Canadei. Acest lucru se aplică atât restaurantelor, cât și barurilor.

În timp ce o masă simplă în America de Nord poate costa cu ușurință peste 20 euro, prețurile în Mexic sunt mai mici. Același lucru este valabil și pentru băuturi, în special berea, care în Mexic costă adesea doar o fracțiune din ceea ce plătesc fanii din SUA sau Canada. De exemplu, pentru o bere la halbă, turiștii din Mexic plătesc între 1,25 euro și 2,50 euro, în timp ce în Canada și SUA prețul este de aproximativ 5 euro.

Bacșișul și plățile la comercianți, adesea subestimate

Un alt cost adesea subestimat este bacșișul. În SUA și Canada, 15-20% este practic obligatoriu și considerat o parte standard a venitului în multe locuri. Pentru călători, acest lucru înseamnă că fiecare notă de plată ajunge să fie mai mare decât pare inițial. În Mexic, pe de altă parte, deși bacșișurile de aproximativ 10% sunt obișnuite, acestea sunt mai puțin strict reglementate. Pe parcursul mai multor zile, această diferență poate ajunge la câteva sute de euro.

Un alt aspect pe care fanii îl pot avea în vedere este procesarea plăților la comercianți, fiind nevoie de identificarea unei soluții avantajoase. De exemplu, XTB oferă un card multivalutar și un portofel mobil, care acceptă direct dolari americani, dolari canadieni și pesos mexicani. Plățile pot fi astfel efectuate fără conversii suplimentare, ceea ce reduce comisioanele și face costurile mai transparente, o caracteristică deosebit de utilă pentru cei care combină mai multe locații ale Cupei Mondiale din diferite țări.

Unde e mai ieftin să mergi la Cupa Mondială?

Punând laolaltă toți acești factori, se conturează o imagine clară. Mexicul oferă fanilor, de departe, cel mai bun raport calitate-preț, Canada se situează la mijlocul clasamentului, în timp ce SUA (în special în marile orașe de coastă) este cea mai scumpă. În același timp, SUA are avantaje de infrastructură, precum mobilitatea, care pot fi relevante pentru fanii cu planuri de călătorie mai complexe. Fanii fotbalului care doresc să asiste la mai multe meciuri pot economisi considerabil cu o planificare adecvată. O abordare rațională este ca suporterii să asiste, în majoritatea timpului, în Mexic și doar selectiv la meciuri individuale în SUA sau Canada, mai punctează analiștii XTB.

Totuși, această analiză a costurilor nu se desfășoară într-un vid. Situația geopolitică, în special conflictul în curs din jurul Iranului, are deja un impact asupra structurii prețurilor. Creșterea prețurilor la energie provoacă și creșterea costurilor zborurilor. Pentru călătoriile pentru Cupa Mondială, acest lucru înseamnă că chiar și bugetele bine planificate pot fi supuse presiunii.