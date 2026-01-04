Apariție urgentă în Antalya! Mircea Lucescu pleacă după jucătorii României în cantonament. Ce pune la cale selecționerul, înaintea meciului crucial cu Turcia

Naționala României se pregătește intens pentru duelul decisiv cu Turcia, programat pe 26 martie, la Istanbul, în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din vară, găzduit de Statele Unite.

În acest context, selecționerul Mircea Lucescu va merge săptămâna viitoare în Antalya pentru a urmări la fața locului evoluțiile jucătorilor români.

Până la sosirea selecționerului, membrii staff-ului tehnic vor ajunge chiar de astăzi în Turcia. Secunzii Ionel Gane, Florin Constantinovici și Leo Toader, alături de Mihai Stoichiță și Marius Niculae, vor asista atât la meciurile amicale ale echipelor românești aflate în cantonament, cât și la antrenamentele acestora.

Lucescu va fi prezent la amicalul FCSB - Beșiktaș

Cluburile din România încep de marți partidele de pregătire, iar Mircea Lucescu, care a mai fost prezent în Antalya și anul trecut, va urmări în special jocurile formațiilor Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo și U Cluj.

Un moment aparte pentru selecționer va fi meciul de verificare dintre FCSB și Beșiktaș, care îi va oferi ocazia să se întâlnească din nou cu Sergen Yalçın, actualul antrenor al echipei turcești și unul dintre foștii săi jucători de suflet.

După partida cu Turcia, România ar putea disputa finala barajului pe 30 martie, în deplasare, împotriva câștigătoarei confruntării dintre Slovacia și Kosovo, miza fiind un loc la Campionatul Mondial.