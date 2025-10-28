Sorana Cîrstea, pe cai mari în China. Sportiva este în „optimi” la turneul de la Hong Kong

Sorana Cîrstea (35 de ani, 45 WTA) s-a calificat astăzi în turul secund al turneul de tenis de categoria WTA 250 de la Hong Kong (China), după o victorie în minimum de seturi în partida cu unguroaica Dalma Galfi (27 de ani, 96 WTA).

Meciul a durat o oră și 29 de minute și s-a încheiat cu scorul 7-5, 6-3. Românca, favorită 7 la competiția de la Honk Kong, o conduce pe maghiară cu 1-0 la general.

În turul următor, „Sori” are meci cu australianca Ajla Tomljanovic (32 de ani, 86 WTA), alături de care s-a antrenat înainte de startul întrecerii.

Pentru calificarea în optimile de finală, Sorana și-a asigurat un premiu de 4.160 de dolari și 30 de puncte WTA.