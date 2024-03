Antrenor-surpriză la Poli Iași, după despărțirea de Leo Grozavu

Poli Iași a pierdut meciul cu FC Botoșani (1-2), din etapa a doua a play-out-ului, partidă care a strâns serios clasamentul în zona retrogradării. Președintele Cornel Șfaițer a anunțat aseară că Leo Grozavu nu va mai fi antrenorul echipei, astfel că a demarat negocierile cu un alt tehnician.

Șeful grupării din Copou s-a înțeles cu portughezul Tony da Silva, fostul fundaș al lui CFR Cluj, care și-a dat azi ok-ul de a prelua echipa și care mâine se va prezenta la Iași. Moldovenii vor să dea lovitura cu simpaticul personaj, mai ales că au modelul De Zerbi, italianul care a plecat tot de la formația ardeleană și a ajuns să facă furori în Premier League, la Brighton și care e pe lista celor care pot prelua Barcelona la finalul szonului!

„Am discutat cu Tony și am bătut palma. Îl așteptăm în Copou, să vedem cum găsim bilete de avion și luni va fi la echipă. Aveam nevoie rapid de un antrenor, nu mai puteam aștepta. Am încredere că Tony poate scoate echipa din criză”, a declarat Cornel Șfaițer pentru ProSport.

„În ultimii ani am primit numeroase referințe pozitive despre cum lucrează. Are același spirit de luptător pe care-l etala ca jucător, este foarte preocupat de a se perfecționa, are licența PRO, a învățat de la nume mari ale fotbalului portughez. A contat enorm și faptul că vorbește româna și alte limbi de circulație internațională, precum și faptul că a urmărit mereu campionatul nostru, fiind la curent cu tot ce se întâmplă. Eu am încredere că Tony va fi un De Zerbi de România!”, a adăugat președintele lui Poli Iași, pentru gsp.ro.

Play-out, etapa a 2-a

Vineri

Voluntari - Hermannstadt 1-0

Sâmbătă

Botoșani - Poli Iași 2-1

Universitatea Cluj - UTA 0-0

Partida FC U Craiova - Oțelul se joacă la această oră, iar Dinamo - Petrolul are loc mâine, de la 20.30

Clasament play-out

1. U Cluj 25 de puncte

2. UTA 24p

3. Hermannstadt 23p

4. Petrolul 21p*

5. Oțelul 20p

6. Voluntari 17p

7. Poli Iași 17p*

8. FCU Craiova 16p*

9. Dinamo 15p*

10. Botoșani 14p