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Germanul Thomas Tuchel a aflat ce lipsește Angliei pentru a fi campioană mondială

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Campionatul Mondial 2026
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Criticat dur după eșecul (1-2) din semifinala cu Argentina, sSelecționerul Angliei, Thomas Tuchel, a declarat că ADN-ul fotbalului englez trebuie schimbat pentru ca echipa britanică să câștige turnee majore. Acesta nu are de gând să demisioneze din funcție.

Thomas Tuchel e criticat în Anglia pentru schimbările făcute (Foto: EPAImages)
Thomas Tuchel e criticat în Anglia pentru schimbările făcute (Foto: EPAImages)

Anglia a fost la câteva minute de prima sa finală la Campionatul Mondial din 1966 încoace. Aflată în avantaj după golul marcat de Anthony Gordon, în minutul 55, a pierdut fiindcă a adoptat o atitudine defensivă. Este pentru a treia oară în ultimii opt ani când Anglia suferă un eșev după ce preia conducerea într-un meci decisiv din fazele eliminatorii, după semifinala Cupei Mondiale din 2018, împotriva Croației, și finala Euro 2020 cu Italia, nereușind totodată să profite de momentul egalării în finala Euro 2024 împotriva Spaniei.

Aflat la cârma echipei după ce l-a înlocuit pe Gareth Southgate, Tuchel a fost socotit de mulți drept principal vinovat pentru „capitularea”, fiindu-i reproșate schimbările defensive făcute.

Întrebat dacă este posibilă schimbarea mentalității engleze, el a spus: „Da, dar nu sunt sigur. Încerc mereu să gândesc în termeni fotbalistici, în chestiuni legate de fotbal. Încă nu am văzut datele, dar cred că, imediat după gol, raportul de forțe se schimbă complet în privința posesiei și a ocaziilor, iar nivelul scade drastic. Am devenit prea pasivi în cadrul sistemului nostru de joc. Am încercat să ajut, nu să devenim și mai pasivi trecând la o linie de cinci fundași, ci să fim mai activi, să ieșim mai repede cu jucătorii de bandă și să nu lăsăm spații libere între fundașii din linia de patru. I-am încurajat pe toți să iasă în față, să fie mai activi în cadrul structurii, dar ne-am lovit de dificultăți. Nu mai reușeam să câștigăm dueluri, motiv pentru care ne-am retras tot mai mult. Nu acesta fusese planul, dar așa s-a întâmplat. Trebuia să reintrăm în posesia mingii, altfel, nu poți să scapi de presiune și nici nu poți să reintri în ritm”, a spus selecționerul.

Tuchel spune că englezii nu știu să țină mingea cum o fac argentinienii (Foto: EPAImages)
Tuchel spune că englezii nu știu să țină mingea cum o fac argentinienii (Foto: EPAImages)

Germanul a continuat spunând că, în opinia lui, „posesia mingii joacă un rol crucial. Poate că nu avem în ADN, așa cum au spaniolii, argentinienii sau brazilienii, capacitatea de a prelua mingea și de a controla jocul, ceea ce este, de asemenea, o mare problemă”.

Thomas Tuchel are sprijinul Federației Engleze de Fotbal

Tuchel a fost aspru criticat pentru rolul său după ce l-a înlocuit pe marcatorul Gordon cu fundașul Ezri Konsa la jumătatea reprizei secunde.

Germanul a semnat un contract valabil până în 2028 înaintea turneului și se bucură de susținerea Federației engleze de fotbal (FA). Acesta și-a reiterat dorința de a conduce naționala Angliei la Campionatul European găzduit pe teren propriu: „Mai sunt încă destule lucruri de îmbunătățit și sunt mai mult decât bucuros să fac asta. Mi-a plăcut enorm. M-am bucurat de fiecare zi. După meciul cu Norvegia, am spus că observ o discrepanță între ceea ce văd la antrenamente, din punct de vedere fotbalistic, și ceea ce se întâmplă în timpul meciurilor. Cred că ne putem impune mai mult atunci când avem posesia. Încă mai cred că putem demonstra ce fotbaliști buni suntem. Cred că acest lucru este încă în noi, așa cum văd la antrenamente și în fiecare cantonament. Și aici, la Cupa Mondială. Simt în continuare că mai există un nivel pe care trebuie să-l atingem și că trebuie să trecem la următoarea treaptă pentru a câștiga marele trofeu”, a concluzionat Tuchel.

Tuchel și-a prelungit contractul cu Federația Engleză de Fotbal (Foto: EPAImages)
Tuchel și-a prelungit contractul cu Federația Engleză de Fotbal (Foto: EPAImages)

Anglia va înfrunta Franța, în această noapte (ora 0.00), în meciul pentru locurile 3-4. Mâine, la ora 22.00, este programată finala Campionatului Mondial de fotbal, Spania - Argentina.

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