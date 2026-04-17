Andrei Rațiu, seară de uitat în Conference League! Românul a fost de nerecunoscut pe teren, după două erori decisive în meciul de calificare

Deși nu a reușit să se impună în returul cu AEK Atena, scor final 3-1, Rayo Vallecano s-a calificat în semifinalele din Conference League. În tur, scorul a fost 0-3 pentru iberici.

După o perioadă tulburătoare, decisă de trecerea în neființă a fostului selecționer al României, Mircea Lucescu, dar și de criticile încasate după eșecul naționalei noastre din barajul cu Turcia, Andrei Rațiu pare să nu-și mai revină pe linia de plutire.

Internaționalul român a gafat serios și la echipa de club

În partida contra grecilor, Andrei Rațiu pare că nu a „ținut cu ai lui”. Fundașul dreapta a avut o evoluție sub limita așteptărilor. La începutul partidei, românul a irosit o mare ocazie.

După un șut puternic al lui Isi Palazón, portarul celor de la AEK, Thomas Strakosha, a respins mingea în față, direct la Rațiu. Aflat la doar câțiva metri de poartă, românul a trimis însă pe lângă țintă, dintr-o poziție ideală, portarul adversarilor fiind complet culcat la pământ. La doar câteva minute distanță, gazdele au profitat și au deschis scorul prin Zini, în minutul 7.

Rațiu a continuat seara dificilă. În minutul 34, a comis un penalty, după ce a fost depășit în dribling de Aboubakary Koita și l-a faultat în careu. Arbitrul Espen Eskas a dictat fără ezitare lovitură de la 11 metri. Răzvan Marin a transformat penalty-ul și a dus scorul la 2-0, reușind astfel al treilea său gol în Conference League în ultimele zece meciuri.

Rayo Vallecano a trecut mai departe în semifinalele din Conference League, după ce s-a impus cu 3-0 în tur. În următoarea fază a competiției, ibericii se vor duela cu Strasbourg.