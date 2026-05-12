Schimbări importante la CFR în această vară: ce trenuri vor fi afectate

CFR S.A. a anunțat marți, 12 mai, că circulația mai multor trenuri InterRegio şi Regio va fi modificată, în perioadele 14-27 iunie şi 6-18 iulie, ca urmare a unor lucrări la infrastructura feroviară pe secțiunea Băile Calacea - Aradu Nou.

Pe anumite distanțe, transportul pasagerilor va fi asigurat cu mijloace auto, scrie Agerpres.

În perioadele 14-26 iunie 2026 şi 6-18 iulie 2026, trenul IR 1763 Iaşi - Arad - Timişoara Nord circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanța Iaşi - Arad, iar pe distanța Arad - Timişoara Nord se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto.

De asemenea, în perioadele 15-27 iunie 2026 şi 6-18 iulie 2026, la trenul IR 1765 Timişoara Nord - Arad - Iaşi pe distanţa Timişoara Nord - Arad se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto, iar pe distanţa Arad - Iaşi circulă conform graficului din Mersul Trenurilor.

În perioadele 15-27 iunie 2026 şi 6-18 iulie 2026, trenul IR 1538 Oradea - Arad - Timişoara Nord circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanţa Oradea - Arad, iar pe distanţa Arad - Timişoara Nord se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto.

Potrivit CFR SA, în perioadele 15-26 iunie 2026 şi 6-17 iulie 2026, fără zilele de sâmbătă, la trenul R 3115 Timişoara Nord - Arad - Oradea pe distanţa Timişoara Nord - Arad se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto, iar pe distanţa Arad - Oradea circulă conform graficului din Mersul Trenurilor.

În zilele de 20 şi 27 iunie 2026, precum şi în zilele de 11 şi 18 iulie 2026, la trenul R 3117 Timişoara Nord - Arad - Oradea pe distanţa Timişoara Nord - Arad se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto, iar pe distanţa Arad - Oradea circulă conform graficului din Mersul Trenurilor, menţionează sursa citată.