Dezvoltator imobiliar din Iași, acuzat de ANAF că a construit și vândut blocuri fără să plătească taxe la stat: prejudiciu de 13 milioane de lei

Un dezvoltator imobiliar din Iași, care a construit și vândut mai multe blocuri de apartamente fără plata taxelor către ANAF, a fost descoperit de inspectorii Antifraudă, prejudiciul stabilit în sarcina sa fiind de 13 milioane de lei.

Inspectorii Antifraudă de la ANAF spun că au descoperit un prejudiciu de peste 13 milioane de lei în cazul unui dezvoltator imobiliar din Iași care a construit și vândut mai multe blocuri de apartamente. Potrivit autorităților, firma ar fi folosit acte și înregistrări contabile nereale pentru a amâna plata taxelor către stat, deși apartamentele erau deja predate cumpărătorilor și locuite.

Potrivit ANAF, compania verificată a construit și vândut opt blocuri de apartamente, însă nu ar fi declarat la timp toate veniturile obținute din aceste vânzări. Mai exact, inspectorii susțin că dezvoltatorul a înregistrat în contabilitate informații care nu reflectau situația reală, pentru a evita plata impozitelor, inclusiv a impozitului pe profit.

În realitate, spun inspectorii antifraudă, multe dintre apartamente erau deja date în folosință cumpărătorilor pe bază de procese-verbale, iar oamenii locuiau efectiv în ele și plăteau direct utilitățile către dezvoltator. Cu toate acestea, veniturile din vânzări nu ar fi fost evidențiate corect în acte.

Doar din această situație, ANAF estimează că prejudiciul adus statului este de aproximativ 10,8 milioane de lei.

În paralel, inspectorii au verificat și persoana fizică ce controlează societatea. Potrivit autorităților, aceasta ar fi vândut în nume propriu terenuri și apartamente fără să declare integral banii încasați. În acest caz, ANAF a calculat un prejudiciu suplimentar de aproximativ 2,28 milioane de lei.

În total, suma pe care statul susține că a fost prejudiciată depășește 13 milioane de lei.

ANAF a anunțat că va lua măsurile legale necesare, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală, dacă se confirmă faptele descoperite în timpul controlului.

Reprezentanții Direcției Generale Antifraudă Fiscală spun că vor continua verificările în domeniile cu risc ridicat de evaziune și că vor combina controalele cu acțiuni de informare pentru contribuabili privind obligațiile fiscale.