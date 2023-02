Ancheta FIFA, boicotată în semn de protest: Singurul selecționer care a refuzat votul

Selecţionerul Croaţiei, Zlatko Dalic, a refuzat să voteze pentru premiile The Best, declarându-se "dezamăgit" de atitudinea Federaţiei internaţionale de fotbal (FIFA) faţă de echipa ţării sale, medaliată cu bronz la Cupa Mondială din Qatar, informează cotidianul sportiv AS.

"Sunt dezamăgit de atitudinea FIFA faţă de echipa croată. Consideră că, pe baza a tot ceea ce am realizat, merităm mai mult respect decât am primit din partea organului de conducere al fotbalului mondial. Suntem singura echipă care a fost primele patru în ciclul dintre Cupa Mondială (2018, unde Croaţia a disputat finala - n.red.) şi actuala Ligă a Naţiunilor. Ocupăm primele pagini la nivel mondial, învingând cea mai bună echipă din lume, Brazilia, şi, împreună cu Franţa, suntem singura echipă care a câştigat două medalii la două Cupe Mondiale. Anul acesta, am învins Franţa la Paris, Danemarca la Copenhaga şi am eliminat Brazilia şi Belgia de la Cupa Mondială. În cele 23 de meciuri pe care le-am jucat de la EURO 2020, am pierdut doar de două ori", a scris Zlatko Dalic într-un comunicat postat pe site-ul oficial al Federaţiei croate de fotbal.

Pe lista celor mai buni jucători ai anului 2022 a figurat un singur fotbalist croat, Luka Modric. În opinia lui Dalic, mijlocaşul echipei Real Madrid a fost excepţia care confirmă regula: FIFA "ignoră" Croaţia. "După toate acestea, te uiţi la lista cu cei 14 jucători de la The Best pentru cel mai bun fotbalist. În afară de Luka Modric, unde sunt ceilalţi jucători croaţi? Nu vreau să menţionez niciun jucător printre finalişti, pentru că am un respect extraordinar pentru fiecare jucător sau antrenor nominalizat, dar chiar nu există loc pentru Mateo Kovacic? Unde este numele Gvardiol? A intrat în cel mai bun unsprezece de la Cupa Mondială şi din Bundesliga. Iar Livakovic nu merită să fie unul dintre cei cinci finalişti pentru cel mai bun portar după tot ce a făcut în Qatar?", a adăugat Dalic.

Croaţii Luka Modric (Real Madrid) şi Josko Gvardiol (RB Leipzig) au fost votaţi în 11-le ideal al anului FIFA FIFPRO, alături de portarul Thibaut Courtois (Real Madrid) şi jucătorii de câmp Achraf Hakimi (PSG), Virgil van Dijk (FC Liverpool), Alphonso Davies (Bayern Munchen), Kevin De Bruyne (Manchester City), Erling Haaland (Manchester City), Karim Benzema (Real Madrid), Kylian Mbappe (PSG) şi Lionel Messi (PSG), ultimul fiind desemnat cel mai bun fotbalist din 2022.