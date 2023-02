Iordănescu și Chiricheș au votat în ancheta FIFA: Cum arată opțiunile lor

România a fost reprezentată, la Paris, la Gala FIFA The Best de președintele FRF, Răzvan Burleanu (38 de ani). Care, după cum Adevărul a arătat aici, are un talent deosebit de a se așeza lângă niște vedete uriașe la astfel de evenimente.

Dacă șeful de la Casa Fotbalului a savurat, ca invitat, gala de luni seară, în schimb, selecționerul și căpitanul României au avut un cuvânt de spus în ceea ce privește ancheta forului mondial. Pentru că cei doi și-au exprimat voturile, așa cum fac toți selecționerii și căpitanii echipelor naționale. Iată cum au arătat opțiunile celor doi:

EDWARD IORDĂNESCU

*Antrenorul Anului: 1. Carlo Ancelotti (Real Madrid), 2. Lionel Scaloni (selecționer Argentina), 3. Josep Guardiola (Manchester City)

*Jucătorul Anului: 1. Lionel Messi (Argentina / PSG), 2. Kylian Mbappe (Franța / PSG), 3. Luka Modric (Croația / Real Madrid)

*Portarul Anului: 1. Emiliano Martinez (Argentina / Aston Villa), 2. Thibaut Courtois (Belgia / Real Madrid), 3. Yassine Bounou (Maroc / Sevilla)

VLAD CHIRICHEȘ

*Antrenorul Anului: 1. Carlo Ancelotti (Real Madrid), 2. Josep Guardiola (Manchester City), 3. Lionel Scaloni (selecționer Argentina)

*Jucătorul Anului: 1. Kylian Mbappe (Franța / PSG), 2. Lionel Messi (Argentina / PSG), 3. Vinicius jr (Brazilia / Real Madrid)

*Portarul Anului: 1. Thibaut Courtois (Belgia / Real Madrid), 2. Emiliano Martinez (Argentina / Aston Villa), 3. Alisson Becker (Brazilia / Liverpool)