Anamaria Prodan, despre relația cu Ronald Gavril: „Sunt fericită și recunoscătoare”

Anamaria Prodan (51 de ani) și boxerul Ronald Gavril (37 de ani) formează cuplul surpriză al începutului de an. Cei doi au petrecut Revelionul împreună în America, însă au început să se afișeze împreună, ca un cuplu, pe rețelele de socializare, abia de anul acesta.

Impresara a ținut ceva timp ascunsă relația cu boxerul cu 14 ani mai tânăr. În America cei doi au fost nedezlipiți, iar Ana și-a găsit în sfârșit liniștea în brațele boxerului lui Floyd Mayweather, după divorțul tumultuos de Laurențiu Reghecampf.

„Sunt fericită și recunoscătoare lui Dumnezeu pentru tot ce-mi dă zi de zi “, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Click!, confirmând că este cât se poate de fericită alături de Ronald Gavril.

Boxerul se înțelege de minune și cu fiul impresarei, Laurențiu Reghecampf junior, alias Bebeto, care îl admiră pe sportiv și petrece mult timp în preajma acestuia.

Dacă pe Laurențiu Reghecampf Anamaria Prodan îi alinta „Soarele meu”, lui Ronald îi impresara îi spune „Unicul”.

„The Only One (n.r. unicul)”, a fost descrierea adăugată de Anamaria Prodan la una dintre pozele postate, pe rețelele de socializare, în care îl are alături pe Ronald Gavril.

