Ana Bogdan, ținută în pat de o viroză agresivă: „Mai rău decât COVID!“ VIDEO

Prima zi de la Australian Open 2023 (16-29 ianuarie) a fost o mare decepție pentru România, după cum Adevărul a scris aici. De acum, mai avem trei sportive pe tabloul principal, toate urmând să joace în a doua zi de concurs, la Melbourne.

Până să vedem cum se vor descurca restul româncelor, în primul Grand Slam al anului, am primit o explicație pentru meciul dezamăgitor făcut de Ana Bogdan (63 WTA), în runda inaugurală. După eșecul cu Anna Bondar (Ungaria, 25 de ani, 81 WTA), în dialog cu Eurosport, românca a explicat că înfrângerea de la Melbourne e consecința unei boli care a ținut-o în pat, mai multe zile, înainte de Australian Open 2023.

Ce a spus Ana Bogdan?

*Din păcate, n-am fost la forma dorită, nici mental, nici fizic. M-am dus, în decembrie, la turneul de la Limoges din dorința de a avea niște meciuri, înainte de noul an. Dar acolo m-am îmbolnăvit și, aproape trei săptămâni, n-am putut face mare lucru. Adică, două săptămâni am stat doar în pat și nu rueșeam să fac mai nimic... Am fost un pic mai rău față de atunci când am avut COVID!

*Am venit în Australia, imediat după Crăciun. Și am încercat să mă antrenez, am încercat să fac puțin mai mult, în fiecare zi. Dar în primele două săptămâni, mi-a fost foarte foarte greu. Și nu e un sentiment tocmai plăcut să vii la un turneu atât de mare, știind, clar, că nu ești la nivelul la care ți-ai fi dorit să fii. Și, de aceea spun că nici din punct de vedere mental și nici fizic n-a fost ceea trebuia să fie.

*În setul trei, la 3-3, nu cred că am reușit să țin sub control tensiunea, presiunea. Cred că m-am gândit prea mult la scor... Ar fi trebuit să joc un pic mai liber, fără să mă gândesc atât mult la scor. Trebuia să joc la fel ca în setul al doilea, când am jucat liber, am jucat cât să mă simt bine pe teren. Cred că aceste lucruri vin, când ai mai multe meciuri în picioare. Așa a fost și anul trecut, când am reușit să adun mai multe meciuri bune la rând. Atunci, gestionam mult mai bine astfel de situații.