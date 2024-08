Ana Bogdan și Jaqueline Cristian fac furori la New York. Petrecere exclusivistă, alături de Djokovici și Dimitrov GALERIE FOTO

Până să debuteze mâine la US Open, Ana Bogdan și Jaqueline Cristian au luat parte la o petrecere din New York, alături de alte nume grele din lumea tenisului, între care Grigor Dimitrov sau Novak Djokovici.

→ Imaginea 1/5: Ana Bogdan la New York. Foto Instagram

Cele două sportive din România au fost invitate de sponsorul tehnic să ia parte la un eveniment special, la care au participat 12 sportivi. O singură prezență feminină s-a mai întregistrat, ce a brazilianca Bernarda Pera. În rest, au fost numai bărbați, printre care Novak Djokovici și Grigor Dimitrov. Aceștia au fost aleșii sponsorului Lacoste pentru o ședință foto și o petrecere pe măsură înainte de debutul la US Open. Suprinzător, a lipsit Daniil Medvedev, un alt colaborator al brandului vestimentar.

”Bun venit la Clubul Lacoste – ediția New York! Cu scopul de a conecta diverse comunități, am reunit jucătorii din Team Lacoste și comunitatea din New York City pentru a sărbători tenisul și moda la Dumbo House, în Brooklyn”, au scris pe pagina de Instagram reprezentanții sponsorului tehnic, care au postat mai multe poze cu sportivii participanți la petrecere.