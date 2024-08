Șansă enormă pentru Gabriela Ruse, după calificarea pe tabloul principal de la US Open

Gabriela Ruse se alătură Anei Bogdan şi lui Jaqueline Cristian pe tabloul principal de simplu al turneului de Mare Şlem US Open, care debutează luni, la arenele Flushing Meadows din New York. Ea a învins-o pe filipineza Alexandra Eala cu 3-6, 6-1, 6-4, joi, în ultimul tur al calificărilor și are un adversar accesibil în turul I.

Ruse (26 ani, 124 WTA) a avut nevoie de mai bine de două ore de joc (2 h 08 min) pentru a trece de Eala (19 ani, 148 WTA). Românca a reuşit 5 aşi, dar a comis şi 8 duble greşeli. Ruse a totalizat 38 de lovituri câștigătoare, faţă de 17 ai adversarei, dar a făcut şi 36 de erori neforţate, spre deosebire de cele 26 ale filipinezei.

Gabriela Ruse, care şi-a asigurat un cec de 100.000 de dolari şi 40 de puncte WTA, nu a trecut de turul secund la US Open până acum, anul trecut pierzând în runda inaugurală. Acum ea are o șansă imensă de a ajunge în turul 2, sorții scoțându-i în față o austriacă aflată pe poziția 706 mondială, austriaca Julia Grabher. Aceasta a jucat anul acesta numai în turnee ITF, iar la Jocurile Olimpice a pierdut în primul tur, 2-6, 0-6 cu Navarro. Totuși, anul trecut ea se afla în jurul locul 50 în clasamentul WTA.

Jaqueline Cristian, cea mai dificilă misiune la US Open

România va avea trei jucătoare pe tabloul principal al US Open 2024 (26 august - o septembrie): Jaqueline Cristian, Ana Bogdan și Gabriela Ruse. Toate trei vor juca luni, în prima zi de concurs. În runda inaugurală, Ana Bogdan va da peste Arantxa Rus, în timp de Jaqueline Cristian va avea cea mai dificilă misiune, jucând cu Daria Kasatkina.

Alle jucătoare din România au ratat participarea la US din diferite motive: Anca Todoni, Miriam Bulgaru și Irina Bara au pierdut în calificări, Simona Halep nu a cerut wildcard, fiind accidentată, Sorana Cîrstea a suferit o intervenție chirurgicală și nu mai joacă în acest an, în timp de Irina Begu nu s-a înscris în concurs.