Ana Bogdan, punct de aur pentru România în fața Ungariei. Conducem în Billie Jean King Cup

România conduce cu 1-0 după primul meci al zilei din întâlnirea cu Ungaria, contând pentru playoff-ul Billie Jean King Cup, fosta FED Cup.

Ana Bogdan (46 WTA) a pornit ca din pușcă meciul împotriva sportivei maghiare. A făcut repede 5-0, jucătoarea oaspete a realizat punctul de onoare, după care românca a închis primul set cu 6-1.

Setul 2 a fost mult mai disputat. S-a mers cap la cap până la 3-3, după care Ana Bogdan a făcut break-ul. Însă Dalma Galfi a revenit și a egalat, iar in game-ul urmator a avut 40-0. Românca, susținută puternic de publicul orădean și de stafful nostru, nu s-a lăsat, a dus game-ul la avantaj și s-a impus pentru 5-4.

În ultimul game, Ana Bogdan a servit perfect, și-a procurat 3 mingi de meci și a încheiat în stil de mare campioană, 6-1, 6-4.

Cu lacrimi în ochi la imnul României

”Mulțumesc celor prezenți în tribună care m-au susținut. Mi-era doar de acest sentiment, să joc pentru România. E o mândrie și o onoare să-mi reprezint țara. La imnul României am avut lacrimi în ochi. Mă bucur că sunt aici.

Am dat totul pe teren și am avut energie datorită vouă, publicului. Trebuie să o luăm pas cu pas, eu nu mă gândesc mai departe. Mă concentrez pe ceea ce am de făcut aici și apoi putem să ne bucurăm”, a declarat Ana Bogdan imediat după succesul care a adus România în avantaj după primul meci al zilei.

Echipa noastră este reprezentată de Ana Bogdan (locul 46 WTA), Jaqueline Cristian (locul 83 WTA), Gabriela Ruse (locul 104 WTA – nu va juca pentru că nu s-a simțit bine în ultimele zile), Alexia Todoni (locul 1258 WTA) şi Monica Niculescu (locul 52 WTA, la dublu). Nu sunt prezente Simona Halep (suspendată temporar pentru dopaj), Sorana Cîrstea și Irina Begu (și-au anunțat retragerea din naționala BJK Cup).

Vineri mai este programată întâlnirea Jaqueline Cristian (148 WTA) - Anna Bondar (71 WTA).

Meciurile de sâmbătă, de la ora 13.00

Ana Bogdan - Anna Bondar

Jaqueline Cristian - Dalma Galfi

Monica Niculescu/Anca Todoni - Reka Luca Jani/Panna Udvardy

Învingătoarea din întâlnirea România - Ungaria va rămâne în Grupa Mondială a Billie Jean King Cup.