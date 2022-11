România a zdrobit mereu Ungaria la tenis. Bilanț perfect în FED Cup

România și Ungaria se întâlnesc vineri și sâmbătă la Oradea, câștigătoarea rămânând în Grupa Mondială a Billie Jean King Cup la tenis. Chiar dacă evoluează fără cele mai bune 3 jucătoare ale sale, naționala trebuie să păstreze bilanțul excelent de până acum contra țării vecine.

Ultima confruntare disputată de tricolore în Billie Jean King Cup a avut loc pe 15 și 16 aprilie 2022, atunci când România a fost învinsă în mod clar de Polonia, scor 4-0.

România şi Ungaria s-au întâlnit până acum de nouă ori în FED Cup (fosta denumire a Billie Jean King Cup), echipa noastră obținând opt victorii, ultima cu 2-1 la Budapesta, în 2014, în Grupa I a zonei Europa-Africa. Singura victorie a vecinilor s-a consemnat în 1993, în Anglia, cu 2-1.

Fără Halep, Cîrstea și Begu

Ungaria se va prezenta la acest duel cu Anna Bondar (62 WTA), Panna Udvardy (82 WTA), Dalma Galfi (89 WTA), Reka Luca Jani (105 WTA) și Natalia Szabanin (270 WTA).

România va miza pe Ana Bogdan (46 WTA), Jaqueline Cristian (locul 83 WTA), Gabriela Ruse (locul 104 WTA – nu va juca pentru că nu s-a simțit bine în ultimele zile), Alexia Todoni (locul 1.258 WTA) şi Monica Niculescu (locul 52 WTA, la dublu). Nu vor fi prezente Simona Halep (suspendată temporar pentru dopaj), Sorana Cîrstea și Irina Begu (și-au anunțat retragerea din naționala BJK Cup).

Învingătoarea acestei întâlniri va juca anul viitor în calificările Billie Jean King Cup pentru un loc la Turneul Final din 2023. Pierzătoarea va retrograda în Grupa I regională.

Pregătiți de cinci meciuri

„E un meci lung, de cinci întâlniri. Când ai o situaţie de genul acesta, te adaptezi, ne-am îndreptat atenţia spre Ana şi Jaqueline şi consider că am pregătit această întâlnire cât de bine am putut“, a explicat căpitanul echipei, Horia Tecău.

„E important cum începi şi cum îţi aduci de partea ta publicul să ai acea energie la început de meci, dar suntem profesionişti, fetele fac asta săptămână de săptămână, sunt obişnuite ca şi atunci când lucrurile nu merg chiar bine să lupte până la capăt. Şi asta vom face“, a declarat Tecău.

Duelul România - Ungaria, din cadrul playoff-ului Billie Jean King Cup (fosta FED Cup), este programat pe vineri și sâmbătă și va fi transmis în direct pe canalele Digi Sport.

Programul meciurilor

Vineri, ora 15.00

Ana Bogdan (48 WTA) - Dalma Galfi (85 WTA)

Jaqueline Cristian (148 WTA) - Anna Bondar (71 WTA)

Sâmbătă, 12 noiembrie

De la ora 13:00

Ana Bogdan - Anna Bondar

Jaqueline Cristian - Dalma Galfi

Monica Niculescu/Anca Todoni - Reka Luca Jani/Panna Udvardy