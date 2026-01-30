Frustrare la cote maxime. S-au apucat la bătaie, pe culoar, la pauza meciului FCSB-Fenerbahce. Elias Charalambous, în prim plan

Scandalul a izbucnit la pauza meciului dintre FCSB și Fenerbahce (1-1), disputat pe Arena Națională, în ultima rundă din grupa unică a Europa League.

Turcii conduceau cu 1-0, iar tensiunea acumulată pe parcursul primei reprize a explodat chiar în momentul în care echipele se îndreptau spre vestiare.

Fenerbahce marcase în minutul 18, însă până la pauză FCSB avusese cel puțin patru șanse mari de a egala. Ratările au amplificat frustrarea, iar nervii au cedat rapid. În zona vestiarelor, mai mulți membri din staff-urile celor două echipe au început un schimb dur de replici, care a degenerat în îmbrânceli.

Conflictul ar fi izbucnit în urma unor remărci rasiste

În centrul incidentului s-a aflat antrenorul FCSB, Elias Charalambous, extrem de nervos și cu greu ținut sub control de stewarzi. Forțele de ordine au intervenit imediat și au reușit să separe taberele în doar câteva secunde, evitând extinderea conflictului. Ulterior, oficialii și jucătorii s-au retras la vestiare.

În imaginile apărute ulterior se pot observa și câțiva jucători de pe bancă implicați în altercație, printre care Dawa, Zima și Udrea de la FCSB, dar și portarul lui Fenerbahce, Ederson, alături de fundașul Soyuncu, conform digisport.ro.

După cele 15 minute de pauză, spiritele s-au calmat. La reluarea jocului, Charalambous a făcut un gest de fair-play, mergând spre reprezentanții lui Fenerbahce pentru a da mâna cu adversarii.