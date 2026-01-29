LIVET TEXT FCSB - Fenerbahce, în grupa de Liga Europa. Campioana nu-l are pe principalul său om de gol

FCSB pornește astăzi (ora 22:00, Digi, Prima) cu 7% șanse de a se califica în faza următoare a Ligii Europa la fotbal,, potrivit statisticienilor, dar măcar are în față oportunitatea unei victorii în fața unei forțe a continentului, Fenerbahce Istanbul.

Ex-atacantul Sabin Ilie (50 de ani), fost jucător la fosta Steaua (actuala FCSB) și la Fenerbahce, spune că trupa lui Elias Charalambous are un singur vârf de atac veritabil, iar acela nu poate evolua astă-seară, în ultima etapă din faza grupelor.

„Un singur atacant are FCSB. Bîrligea, care nu joacă în această seară. Săracul, și eu aș fi supărat dacă îmi vine o minge la două meciuri. Normal că ești nervos în timpul meciului. Dacă pleacă acum, degeaba pleacă. Nu o să ia Gigi Becali banii pe care voia el”, a afirmat Sabin Ilie.

Pentru fratele lui Adrian Ilie, Alibec Thiam și Stoian nu există. Alibec are un gol și două assisturi în cele 14 meciuri jucate în această stagiune. În ceea ce-l privește pe Thiam, francezul a înscris de șase ori și a oferit două pase decisive în 32 de apariții.

Bîrligea a luat cartonaș galben în deplasarea cu Dinamo Zagreb, 1-4, când a și marcat, motiv pentru care are de ispășit o etapă de suspendare.