Alcazar și Sinner, plătiți regește pentru a juca la Doha. Tablou de gală la turneul din Qatar

Spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) și spaniolul Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) primesc o sumă generoasă pentru a juca la turneul de tenis ATP 500 de la Doha: 1,2 milioane de dolari încasează fiecare, conform unor surse citate de gazzetta.it.

Organizatorii qatarezi vor cei mai buni jucători ai lunii la turneul ATP 500 care începe astăzi. Și au profitat de regula taxelor promoționale ATP, care suplimentează fondul de premiere.

Cei mai buni doi jucători din lume, Alcaraz și Sinner, trei jucători din top 10 (inclusuv Bublik) și șapte jucători din top 20 (printre care Medvedev, Rublev, Mensik și Khachanov) sunt pe tablou la tragerea la sorți pentru turneul de la Doha.

Printre cei înscriși s-a numărat, inițial, și sârbul Novak Djokovic (38 de ani, 3 ATP), ambasador Qatar Airways, care s-a retras în cele din urmă.

Qatar are o legătură de lungă durată cu tenisul. Emirul Al Thani, proprietarul clubului de fotbal PSG, este un mare fan al tenisului, iar mâna sa dreaptă, Al Khelaifi, președintele campioanei Europei, a fost jucător profesionist, cu apariții în Cupa Davis și clasat cel mai bine pe locul 995 ATP.

În 2023, fondul Qatar Sports Investment a achiziționat World Padel Tour, dar mica țară din Golf este prezentă în circuitul profesionist de tenis din 1993, atrăgând o vedetă după alta (Edberg, Federer, Nadal, Murray, Djokovic pe tabloul de onoare) și urcând, în 2025, în categorie (de la 250 ATP la 500 ATP), iar în premii bănești de la 1,4 la 2,8 milioane de dolari.

Bonusuri mai mari decât premiul câșțigătorului

Organizatorii turneului Qatar ExxonMobil Open profită din plin de regula ATP care permite turneelor ​​de 500 și 250 de jucători să ofere sportivilor compensații pentru servicii profesionale (așa-numitele „taxe promoționale”). Aceste extra-uri sunt justificate de atractivitatea comercială a jucătorilor de top: cu cât atractivitatea este mai mare, cu atât compensația este mai mare. La Doha, în cazul lui Alcaraz și Sinner, bonusul este de aproximativ 1,2 milioane de dolari fiecare.

Primii doi din clasament câștigă de obicei între 800.000 și 1 milion de dolari, dar puterea de cumpărare a qatarezilor favorizează o creștere. Sunt cifre care le depășesc pe cele oferite de ATP. La Doha, câștigătorul va primi 529.945 de dolari, în timp ce finalistul va încasa doar 285.095 de dolari.

Fiecare sportiv trebuie să joace patru turnee de categorie 500, pentru a se califica la „fondul bonus” de la sfârșitul anului, acordat în funcție de rezultate. Sunt în joc 3,1 milioane de dolari. Anul trecut, Alcaraz a câștigat 1,2 milioane de dolari din acest fond, Sinner nu a luat nimic.