Vineri, 30 Ianuarie 2026
Adevărul
Djokovic, cel mai bătrân finalist la Australian Open. Discurs manifest după calificare. „Sunt mulți experți care se îndoiesc de mine. Eu știu de ce sunt capabil!”

Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) a obținut calificarea în finala Australian Open pentru a 38-a oară în carieră, prima de la Wimbledon 2024.

Novak Djokovic Foto/Getty
Novak Djokovic Foto/Getty

În semifinala disputată împotriva lui Jannik Sinner, sârbul s-a impus după un meci intens de cinci seturi, cu scorul 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4.

Câștigător de zece ori la Melbourne, Novak Djokovic a oferit declarații despre parcursul său în această partidă, alegând să vorbească într-o cameră mică de lângă arena Rod Laver, sărind peste conferința de presă tradițională. La întrebarea despre secretul evoluției sale surprinzătoare, Nole răspuns direct.

„A fost cu siguranță cel mai bun meci al meu din ultimii doi ani. Având în vedere circumstanțele și semifinala împotriva lui Sinner, care a jucat cel mai bun tenis din cariera sa în ultimii doi ani, în special aici, de două ori campion în exercițiu, nu se poate mai bine de atât.

„Sunt foarte mândru de mine, pentru că a fost epuizant!”

Sincer, când am început pregătirile pentru noul sezon și mi-am stabilit obiectivele, nu este un secret că turneele de Grand Slam sunt locul în care vreau să joc cel mai bun tenis, dar devine, cred, mai dificil pentru mine să mă motivez și îmi pun întrebări. Știi, bine, ce caut la mine însumi? Îmi imaginam că voi juca împotriva lui Jannik și Carlos în fazele finale ale turneelor de Grand Slam din acest an, că voi lupta și voi da tot ce am. Sunt foarte norocos că am reușit deja în primul turneu de Mare Șlem al anului. Da, este o victorie importantă. Sunt foarte mândru. Foarte fericit. Și foarte ușurat, pentru că a fost foarte solicitant și epuizant din punct de vedere fizic!”, a spus Novak Djokovic.

„Am avut noroc că Lorenzo s-a accidentat și s-a retras!”

Chestionat în legătură cu modul în care și-a găsit resursele mentale după sfertul de finală, meci în care a mers mai departe în urma abandonului lui Lorenzo Musetti, deși era condus cu 2-0 la seturi, Novak Djokovic a explicat cum a reușit ca, de această dată, să joace la un nivel excelent, cu un serviciu solid și un forehand extrem de eficient.

„Nu am încetat niciodată să cred în mine. Sunt mulți oameni care se îndoiesc de mine. Văd că, dintr-o dată, sunt mulți experți care au vrut să mă retragă sau m-au retras. Știți, vreau să le mulțumesc tuturor, pentru că mi-au dat putere. Mi-au dat motivația să le demonstrez că se înșală. Ceea ce am făcut în seara aceasta pentru mine nu este o surpriză. Știu de ce sunt capabil. De-a lungul carierei mele, am avut multe meciuri în turneele de Grand Slam în care pur și simplu nu m-am simțit în cea mai bună formă.

„Una este să-ți imaginezi cum vrei să joci și alta este să execuți!”

Încerci să găsești o modalitate de a câștiga cu tot ce ai la dispoziție, chiar dacă tenisul tău nu este nici pe departe la nivelul la care ți-ai dori. Așa a fost și în cazul acesta. Am avut noroc că Lorenzo s-a accidentat și s-a retras din meci. Două zile mai târziu, adversarul era evident altul. Știam exact ce mă așteaptă pe teren și am ieșit cu claritate, strategie și plan de joc corecte și cu ceea ce trebuia executat.

Evident, este mai ușor de spus decât de făcut. Una este să-ți imaginezi cum vrei să joci și alta este să faci asta și să execuți pe teren împotriva lui Sinner, despre care știm cu toții că joacă la un nivel extrem de ridicat. Da, sunt încântat că am putut trăi o astfel de experiență în seara asta!”, a mai recunoscut sârbul.

