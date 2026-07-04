O geacă cumpărată cu 3 dolari dintr-un second-hand s-a dovedit a valora un sfert de milion. Cum s-a îmbogățit peste noapte un tânăr de 19 ani

O geacă achiziționată cu 3 dolari dintr-un magazin second-hand ar putea aduce unui tânăr american un câștig de până la 250.000 de dolari, după ce piesa a fost identificată ca fiind purtată de Wilt Chamberlain.

Un tânăr de 19 ani din Portland, SUA, a făcut o descoperire spectaculoasă într-un magazin second-hand din Hillsboro: o geacă a echipei Los Angeles Lakers care s-a dovedit ulterior a fi purtată de legenda NBA Wilt Chamberlain și este acum evaluată la până la 250.000 de dolari.

Quinn Brown a găsit articolul vestimentar în luna ianuarie, în timp ce răsfoia haine într-un magazin second-hand. Geaca, în culorile galben-auriu și mov ale echipei Lakers, i-a atras atenția după ce a fost pusă la loc de un alt client, relatează actionnews5.

„Pur și simplu a aruncat-o în fața mea, iar eu am înșfăcat-o pe loc”, a povestit tânărul, care a plătit pentru ea 3,07 dolari (aproximativ 14 lei).

Inițial, Brown a bănuit că ar putea fi vorba despre o piesă autentică, motiv pentru care a postat o fotografie pe Instagram. Obiectul a atras rapid atenția casei de licitații Sotheby’s, care a trimis geaca la New York pentru autentificare.

În urma expertizei realizate prin SIA Photo Match, specialiștii au confirmat că geaca apare în fotografii din Finala NBA din 1972 și din sezonul 1972–1973, ultimul al lui Wilt Chamberlain în liga profesionistă.

„Mi-au spus că geaca mea a fost identificată într-o fotografie din Finala NBA din 1972. Știam că tricoul purtat în acea finală s-a vândut cu 4,9 milioane de dolari. Acela era tricoul pe care Wilt îl purta pe sub geaca mea”, a declarat Brown.

Potrivit Sotheby’s, geaca este scoasă la licitație, iar valoarea estimată se situează între 150.000 și 250.000 de dolari.

Tânărul spune că intenționează să economisească banii obținuți în cazul vânzării și că își dorește să se retragă devreme din activitate.

„Am avut un noroc extraordinar cu geaca lui Wilt Chamberlain și este o senzație incredibilă să găsești ceva de genul acesta. Făceam asta doar pentru că îmi place, fără să mă aștept vreodată la o astfel de descoperire”, a spus Brown.

Acesta continuă să caute obiecte valoroase în magazinele second-hand, o pasiune pe care o practică de ani de zile și care i-a adus deja peste 10.000 de vânzări.

„Este o senzație incredibilă să găsești ceva de genul acesta. Făceam asta doar din pasiune, fără să mă aștept la așa ceva”, a spus el.