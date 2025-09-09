Topul celor mai buni marcatori din istoria echipelor naționale. Tunarii României, cel mai puțin prolifici

Atacantul Memphis Depay (31 de ani, legitimt la echipa braziliană Corinthians), cu dubla reușită în preliminarii în poarta Lituaniei, a stabilit un nou record de goluri pentru naționala Olandei, depășindu-l pe legendarul Robin Van Persie, retras din activitate.

Depay are acum 52 de goluri, în timp ce fostul atacant al echipelor Arsenal și Manchester United a rămas cu 50. Depay deține o medie excelentă: a jucat 104 meciuri pentru Olanda, marcând câte un gol la fiecare două meciuri.

Dar cine sunt cei mai buni marcatori ai altor echipe naționale importante?

România - Gică Hagi/Adrian Mutu (35 de goluri)

Italia - Gigi Riva (35)

Franța - Olivier Giroud (57)

Spania - David Villa (59)

Anglia - Harry Kane (73)

Germania - Miroslav Klose (71)

Portugalia - Cristiano Ronaldo (140)

Brazilia - Neymar (79)

Argentina - Messi (114)

Uruguay - Luis Suarez (69)