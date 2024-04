Adrian Mititelu Jr își distruge tatăl și anunță că renunță la FCU Craiova. „Nu pot sta martor la sinuciderea lui”

FCU Craiova ne-a arătat de-a lungul vremii atâtea anomalii, încât nu credeam că va mai veni cu ceva surprinzător. Și, totuși, oltenii mai făcură una: tatăl Adrian Mititelu s-a bălăcărit cu fiul Adrian Mititelu, încât ultimul a decis să plece de la formația din Bănie.

Juniorul a anunțat că va ceda acțiunile pe care le deține la FCU Craiova, după scandalul izbucnit în urma înfrângerii cu Voluntari, din sferturile Cupei României. Primul a ieșit la rampă fiul patronului, care a spus: ”Trebuie să fie un moment zero. Nu se mai poate! V-ați pus problema de ce refuză antrenorii să vină aici? Din prea multă dragoste, a ajuns să facă rău. Asta este vina finanțatorului. Și a noastră. Din clipa în care Marius Croitoru a plecat, această echipă nu a mai avut antrenor!”.

Seniorul a replicat dur, ajungând să-și acuze fiul că vrea să-l lucreze și să dea clubul pe mâna rivalul Mihai Rotaru, finanțatorul Universității. ”Dacă vezi că ești subminat de unii care se trezesc la 12, ce să faci? Am 45 de ani de muncă, am luat-o de jos și uite că acum mă ceartă ăștia de s-au trezit numai la 12. Bine, mă, vino tu Adiță și condu tu, câștigă tu cupa și campionatul. Dacă eu sunt răul la echipa asta, mă retrag.

Să nu facă vreo manevră cu Rotaru

El (n.r. – fiul său) asta vrea de fapt, să conducă el. Bine, îi dau puterea lui, să conducă el, eu îmi văd de treaba mea. Dar măcar să vină, nu să stea la București. Să vină și să stea el de dimineață și până seara la Craiova, nu să conducă echipa din Herăstrău. Am rămas paf la declarațiile fiului meu care îmi cere, într-un fel sau altul, demisia. Eu pot să plec că mai am multe de făcut, dar nu vreau ca peste două luni să se închidă echipa sau să facă el vreo manevră cu Rotaru.

Au fost cuvintele care l-au făcut pe Adrian Mititelu jr să anunțe că se retrag de la FCU Craiova. „Am ascultat declarația tatălui meu. Eu aseară după meci am vrut sa îi fac un bine, nu un rău. Am încercat să nu am remușcări în timp că nu am încercat și asta. De 19 ani niciodată nu ne-am atribuit și noi o vină, mereu am căutat vinovații în altă parte.

Aici nu este vorba doar despre eșecul în fotbal, ci și de sacrificiile și eforturile care se află în spatele susținerii acestui club de fotbal, cu orice preț, chiar cu prețul distrugerii familiei. Cred că am dat dovadă de bărbăție să spun lucrurilor pe nume, chiar daca este tatăl meu și voi fi judecat pentru asta. Intenția mea a fost una de a face bine, chiar dacă abordarea a fost una dură. Am spus niște chestii generale, nu am intrat prea mult în detalii. Am vrut să arăt esența și să fim asumați”, a declarat Adrian Mititelu Jr., pentru Fanatik.

Clubul, mai important decât soția sau copilul

"Este greu să accepți că în viață, socoteala de acasă nu a reieșit cu cea din piață și trebuie să te debarasezi total. Pentru el echipa de fotbal înseamnă mai mult ca orice, mai mult ca soția, mai mult ca mine, mai mult ca viitorul nostru. Ca să nu stea cu grija că fac vreo ‘manevră’ cu Mihai Rotaru, o să cedez la cine vrea el acțiunile pe care le am în societate.

Să vină cu formula juridică și cedez tot ce am pe numele meu pe toate societățile, nu am nevoie de nimic. Averea el a făcut-o, iar de aici pleacă totul. Nu pretind nimic din ce susținea el public că ‘dețin’. Este ultima mea declarație pe acest subiect. Puteți să considerați că deja nu mai am nicio calitate la echipa de fotbal, cum de fapt nu am avut niciodată. Problema nu este că eu mă trezesc la ora 12, problema este că el nu se trezește nici în ceasul al 12-lea”, au fost cuvintele lui Adrian Mititelu Jr.

”Eu sunt fiul lui, nu angajatul lui”

Deși Adrian Mititelu Jr. și sora sa, Liana, sunt acționarii principali la societățile comerciale legate de FCU Craiova, el a afirmat că nu mai dorește să rămână implicat și este dispus să cedeze acțiunile pe care le deține la club.

„Eu nu vreau să conduc clubul, dar nici nu pot sta martor la sinuciderea lui. Chiar dacă am fost îndepărtat tacit de la club de când s-a eliberat din închisoare, eu nu m-am supărat. Știam că echipa este viața lui. Eu nu îmi arog promovările în Liga a II-a și Liga I. Eu am afirmat că este și munca mea acolo și tot sufletul depus. Aici nu este o concurență între noi doi, asta trebuia să înțeleagă el. Eu sunt fiul lui, nu angajatul lui.

Angajații și oamenii apropiați cunosc tot parcursul acestei echipe din Liga a IV-a până în Liga I. Eu am aflat din presă că nu mai sunt administratorul societății echipei de fotbal. Este frustrant. Nu spun că eu sunt perfect. Nu spun că eu nu am făcut greșeli. Nu spun că eu trebuie să conduc clubul. Problema nu este cine conduce clubul, ci cum se conduce clubul. Însă eu am sufletul împăcat și consider că mi-am făcut datoria față de mine și față de el”, a mai declarat Adrian Mititelu Jr.