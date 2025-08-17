Ungurii ne-au huiduit imnul, ne-au huiduit și steagul. Fanii maghiari nu s-au putut abține

România a pierdut partida cu Ungaria din Grupa B a precalificărilor Cupei Mondiale de baschet din 2027, 66-86, și va ocupa cel mai probabil locul 2 în clasament, urmând să joace în următoarea rundă, a calificărilor.

Partida disputată în arena Tiszaliget City Sports Hall din Szolnok ne-a lăsat un gust amar nu numai din cauza rezultatului, ci și al comportamentului suporterilor gazdelor, care au huiduit imnul național al României. După ce „Deșteaptă-te, române!” a început să se audă în boxe, o parte a fanilor din tribune au dat drumul la huiduieli și fluierături. Treptat, gestul lor a fost preluat de aproape toți spectatorii, mai ales când pe ecranul din arenă a fost afișat drapelul țării noastre. Baschetbaliștii români nu s-au lăsat intimidați, ba chiar au cântat și mai cu patos imnul.

Sportivii noștri nu au reușit însă să răspundă la fel și pe teren, pe parcursul partidei. Tricolorii au menținut în primele două sfertui echilibrul, pentru ca în a doua jumătate a meciului să se prăbușeacă. S-a încheiat 86-66, scor la care România se menține pe primul loc în grupă, însă probabil va fi devansată de Ungaria, care mai are un meci de disputat. Oricum ar fi, baschetbaliștii noștri sunt calificați în faza următoare a preliminariilor pentru Cupa Mondială 2027.