Mititelu pregătește a 10-a debarcare a lui Napoli: i-a oferit un contract în alb lui Marius Șumudică

FCU Craiova e la a treia înfrângere consecutivă în mandatul lui Nicolo Napoli, antrenorul pus a 10-a oară pe banca echipei de patronul Adrian Mititelu. Cum oltenii au devenit candidați serioși la retrogradare după eșecul de acasă cu Oțelul (1-2), finanțatorul caută cu disperare soluții pentru salvarea echipei, iar primul nume la care s-a gândit este cel al lui Marius Șumudică.

Adrian Mititelu l-a sunat pe ”Șumi” după o ședință de 45 de minute ținută în vestiar și i-a pus contractul pe masă antrenorului, promițându-i că-i va asigura toate condițiile pentru ca fostul antrenor de la Gaziantep să o salveze pe FCU Craiova de la retrogradare.

„Mititelu, imediat după ce a ieșit din vestiar, l-a sunat pe Marius Șumudică. I-a propus lui Șumi să preia imediat echipa. Nu știm în acest moment dacă s-a concretizat ceva. Mititelu l-a rugat pe Șumudică să vină și să-i salveze echipa, promițându-i că-i va oferi absolut toate condițiile. Aceasta este știre de ultimă oră. Adrian Mititelu l-a ofertat, punându-i pe masă un contract în alb, pe Marius Șumudică pentru a veni la FCU Craiova și a salva echipa de la retrogradare”, scrie Fanatik.

L-a mai vrut în vara anului trecut

Marius Șumudică a fost la un pas să devină antrenorul lui FC U Craiova în vara anului trecut. În cele din urmă, negocierile dintre cele două părți au căzut, cei doi bălăcărindu-se public într-un circ ”made in Romania”. Antrenorul a dezvăluit că unele dintre clauzele înțelegerii prevedeau să aibă ”inteligență peste medie” sau ”abilitate de a vorbi”, în timp ce Mititelu a izbucnit, spunând că trăiește din clauze și că a cerșit postul de antrenor la formația sa.

”Șumi” este prins iar între ciocan cu nicovală: dacă ar accepta oferta oltenilor, nu-și va mai putea visul împlinit de a ajunge la echipa sa de suflet, Rapid. Fix în aceste momente se clatină scaunul lui Cristiano Bergodi, după două înfrângeri în play-off, astfel că șansa lui Șumudică ar putea veni în curând.

„Da, m-au contactat și am refuzat. Am mulțumit frumos și asta a fost. Nu m-am dus la Ploiești, unde am prieteni, nu m-am dus la Voluntari, unde doar treceam strada. Nici vorbă să mă duc la Craiova în plin play-out! Până nu se termină campionatul nu iau nicio echipă”, a spus Marius Șumudică, potrivit gsp.ro.