Duminică, 17 August 2025
Adevărul
Cum „miros” diabetul, afecțiunile hepatice sau cancerul de prostată. Ce poate spune mirosul corpului despre sănătatea ta

Publicat:
Ultima actualizare:

Mirosurile pe care le emanăm prin pori sau prin respirație pot fi semne ale unor probleme de sănătate, unele indicând boli incipiente, care ar putea fi depistate cu ani înainte de diagnostic.

Mirosurile pe care le emanăm pot fi semnale ale unor probleme de sănătate FOTO: Arhivă
Mirosurile pe care le emanăm pot fi semnale ale unor probleme de sănătate FOTO: Arhivă

La început, părea o absurditate. „Era evident o prostie”, își amintește chimista Perdita Barran despre prima reacție când a auzit despre Joy Milne, o asistentă scoțiană pensionată care pretindea că poate simți boala Parkinson prin miros. Milne și-a descoperit abilitatea după ce a observat că soțul ei, Les, dezvoltase un miros muscat, fiind ulterior diagnosticat cu Parkinson.

Participând la o întâlnire a pacienților cu Parkinson, Milne a observat că toți aveau același miros. „Așa că am decis să testăm dacă avea dreptate”, spune Barran. Testul a confirmat-o: Milne a identificat corect tricourile purtate de pacienți și chiar pe cel al unei persoane care mai târziu a fost diagnosticată cu Parkinson. „A fost uimitor. A prezis boala, exact așa cum a făcut cu soțul ei”, adaugă Barran, potrivit BBC

Mirosul ca indicator al bolilor 

Mă enervează că oamenii mor și noi folosim ace pentru a afla dacă au cancer de prostată, când semnalul este deja în exterior și ar putea fi detectat de câini”, spune Andreas Mershin, fizician și co-fondator RealNose.ai, companie care dezvoltă un „nas robotic” pentru diagnostic pe baza mirosului.

Joy Milne este una dintre puținele persoane cu hiperozmie ereditară, un simț olfactiv mult mai fin decât al oamenilor obișnuiți. Unele boli emană mirosuri suficient de puternice pentru a fi detectate: diabetul poate da un miros fructat sau de „mere stricate”, afecțiunile hepatice un miros mucegăit sau sulfuric, iar mirosul de amoniac sau „pește” poate semnala probleme renale.

Câinii și tehnologia în diagnostic

Câinii, cu un simț olfactiv de până la 100.000 de ori mai puternic decât al nostru, pot fi antrenați să depisteze cancer, Parkinson, diabet sau malarie. Nu toți câinii sunt capabili, iar antrenamentul e dificil, astfel încât cercetătorii lucrează la reproduceri laboratoriale ale acestei abilități pentru teste rapide și neinvazive.

Barran folosește cromatografia de gaz și spectrometria de masă pentru a analiza sebumul pacienților cu Parkinson. „Am redus lista la aproximativ 30 de compuși care sunt foarte constant diferiți la toți pacienții cu Parkinson”, spune ea. Scopul este un test simplu, rapid și neinvaziv, care să permită triajul și consultul neurologic eficient.

De ce bolile modifică mirosul corporal

Mirosul corporal este influențat de compuși organici volatili (VOCs), rezultați din metabolismul organismului. „Această schimbare de metabolism se reflectă în distribuția metaboliților în diferite părți ale corpului”, explică Bruce Kimball, ecologist chimic. 

Mirosul corporal poate semnala și malarie sau leziuni cerebrale. Studiile recente au arătat că copiii infectați cu malarie emit un miros „fructat și ierbos” care atrage țânțarii. De asemenea, cercetările asupra traumelor craniene au identificat cetone specifice în urină în primele ore după accident, indicând un efort al creierului de a se reface.

O colaborare pentru viitor

RealNose.ai dezvoltă un dispozitiv olfactiv care folosește receptori olfactivi umani cultivați în laborator, capabili să detecteze molecule asociate cancerului de prostată. Inteligența artificială analizează tiparele de activare ale receptorilor pentru a reproduce modul în care creierul interpretează mirosurile.

Joy Milne colaborează acum cu Barran în dezvoltarea testelor pentru Parkinson și alte boli. „Nu o mai folosim mult pentru detectarea mirosurilor, poate analiza maxim 10 probe pe zi, ceea ce este obositor emoțional. Are 75 de ani și este prețioasă”, spune Barran.

Dacă metoda va reproduce abilitatea lui Joy și va detecta Parkinsonul timpuriu, moștenirea lor va fi remarcabilă. „Mesajul este că toți ar trebui să fie atenți la sănătatea proprie și a celor dragi și să acționeze dacă simt că ceva nu este în regulă”, conchide Barran.

