La Craiova, ca la nebuni: Mititelu și băiatul lui se bat pe „cadavrul“ echipei și s-au sfâșiat în public!

Craiova lui Mititelu a părăsit și Cupa României, competiție care reprezenta luminița de la capătul tuneului într-un sezon de-a dreptul catastrofal! În care, o formație cu lot de play-off a devenit victima amatorismului patronului și, la ora actuală, e amenințată de retrogradarea directă, dacă ne uităm la clasamentul din play-out.

Mult timp, inclusiv până la începutul săptămânii, oamenii din fruntea grupării din Bănie au ales calea simplă: ignorarea adevărului și fuga de realitate. Drept urmare, prăbușirea a fost pusă, integral, în cârca jucătorilor, după cum Adevărul a notat aici.

Doar că eliminarea din cupă, în faza sferturilor, a dinamitat atmosfera de la club! Pentru că, aproape de miezul nopții, Adrian Mitielu jr, fiul finanțatorului, a ieșit în public și, potrivit Fanatik, a pus tunurile pe politica managerială a tatălui său. Una falimentară, din ce se vede.

Și, ca această debandadă să fie una de râsul curcilor, la scurt timp, Mititelu, seniorul de această dată, a vorbit, la rândul său. Și și-a criticat vehement băiatul la care s-a tot referit cu apelativul „Adiță“, punctând că „Adiță“ are obicieul de a se trezi, zilnic, cam pe la ora prânzului, 12!

Ce a spus Adrian Mititelu jr?

*Fotbalul te pedepseşte când nu eşti corect cu el. E rezultatul unui management foarte slab. Absolut toată lumea, de la acţionari până la cei de pe banca de rezerve, trebuie să plece de la această echipă. E singura şansă ca FC U Craiova să scape de la retrogradare. E o lipsă totală de profesionalism. De asta suntem pe locul 14, la un pas să fim pe locul 15. Adevărul e că suntem neprofesionişti şi că ne facem că ne pricepem la fotbal.

*E cea mai neagră perioadă din istoria clubului. Vreau să spun că din iulie 2022, aportul meu la această echipă a fost nul. Nu m-am mai implicat de când tatăl meu s-a eliberat din închisoare. Să înţeleagă şi suporterii şi să nu mă mai înjure.

*Toţi sunt vinovaţi, cu finanţatorul în frunte. Trag un semnal de alarmă ca această echipă să nu retrogradeze, deoarece e şi munca mea din Liga 2. Ca să ne salvăm, trebuie să plece toţi!

*Nicolo Napoli n-a antrenat niciodată această echipă. Niciodată n-a făcut el echipa. N-are nicio legătură cu antrenamentele şi cu fotbalul, de aia e şi adus aici. Trebuie să fie un moment zero. Nu se mai poate.

*Din prea multă dragoste, a ajuns să facă rău (n.r. – Adrian Mititelu, tatăl său). Asta e vina finaţatorului şi a tuturor. Din clipa în care Marius Croitoru a plecat, această echipă n-a mai avut antrenor. Singura noastră şansă e ca un antrenor să vină şi să-și asume deciziile. Şi dacă retrogradam, să-și asume. Măcar ştim că am făcut un lucru profesionist. Antrenorii refuză, deoarece e presiunea prea mare. Am ales să trag un semnal de alarmă pentru că nu se mai poate.

Cum a răspuns Adrian Mititelu, patronul Craiovei?

*Adiță e un copil teribilist. Contestă anumiți jucători care joacă, el are alte opinii. El a plecat de mult (n.r. – de la Craiova), vine o dată la 7-8 săptămâni, dar eu sunt de vină. Dacă am fi câștigat la penalty-uri (n.r. în meciul cu Voluntari din sferturile cupei), discursul lui Adiță era acum altul. Când echipa nu mai merge, când jucătorilor nu le iese, eu sunt de vină. Tot eu am dus echipa și la un pas de play-off, și la un pas de Conference League, tot același management a fost (n.r. – în sezonul trecut).

*E treaba lui ce vrea, deocamdată eu sunt stăpân aici la echipă, eu decid tot. El să facă 5% din ce am făcut eu în viață și după aia să vorbească. E ușor să stai la București și să-ți dai cu părerea ce e aici la echipă.

*Ce e de făcut? Hai să ne supărăm să plecăm toți acasă, să dăm vina unii pe alții… Ce vină are Napoli (n.r. – antrenorul Nicolo Napoli) pentru jocul de azi? (n.r. din Cupa României). Ce să facă el? Eu am recunoscut că vioara întâi aici e Florin Drăgan, dar cu același staff, anul trecut, echipa a fost la un pas de Conference League. E o situație mai veche, a fost o problemă legată de lot.

*Aceste disensiuni dintre mine și el (n.r. – fiul său) apar pentru că el are o opinie despre unii jucători, eu am altă opinie, dar sunt chestiuni care ar fi trebuit să rămână secrete. Nu stabilește Adiță ce și cum la clubul ăsta niciodată. El încearcă să arunce problema pe mine acum. Da, eu sunt de vină pentru tot ce e rău. Eu fac echipa, eu le spun cum să facă, cum să joace. Niște aberații...

*Să nu uităm că și când eram în detenție tot eu conduceam totul. Nu se făcea nimic fără mine, nu se făcea nici măcar o plată fără mine. Toți jucătorii din perioada aia au fost aduși de mine. Pe Bauza l-am adus din detenție. Au fost și lucrurile rele, dar și bune, iar acum unii își sumă numai lucrurile bune. Tot ce a fost bine e a lui Adiță, ce e rău e al meu.

*Noi plecăm acum și vin profesioniștii ăia de la București. Vin cu vrăjeală și salvează echipa. Mâine, poimâine mă dă afară de la club dacă mi-a cerut el mie demisia. La mine s-a referit. Din cauza faptului că a jucat Blănuță, dar eu cred în Blănuță! Blănuță a făcut niște faze extraordinare, unul dintre cele mai bune meciuri pe care le-a făcut. Nu a băgat-o în poartă, asta e, dar dacă Blănuță a jucat prost înseamnă că eu chiar m-am uitat degeaba 50 de ani la fotbal.

*Eu nu mă bag la schimbări, dar am un cuvânt de spus înainte de meci. Uite cum e acum situația asta mai complexă legată de jucătorul U21, ba să joace Popa, ba să joace Blănuță, ba să joace Blidar.

*Plus că aia prin tribune ne înjură, dacă veneau și încurajau echipa astăzi poate câștigam. Dacă mă fac eu al dracu și nu mai aveți voi pe cine să înjurați, vă văd cum vă încolonați la CSU (n.r. – Craiova lui Mihai Rotaru). Acum mă duc și fac o ședință și plecăm toți. Mă duc și eu pe la Dubai, mă plimb, ce-mi trebuie mie bătaie de cap și stres.

*Am făcut-o din ambiție și orgoliu, dar dacă vezi că ești subminat de unii care se trezesc la 12, ce să faci? Am 45 de ani de muncă, am luat-o de jos și uite că acum mă ceartă ăștia de s-au trezit numai la 12. Bine, mă, vino tu Adiță și condu tu, câștigă tu cupa și campionatul. Dacă eu sunt răul la echipa asta, mă retrag.

*El (n.r. – fiul său) asta vrea de fapt, să conducă el. Bine, îi dau puterea lui, să conducă el, eu îmi văd de treaba mea. Dar măcar să vină, nu să stea la București. Să vină și să stea el de dimineață și până seara la Craiova, nu să conducă echipa din Herăstrău.

*Am rămas paf la declarațiile fiului meu care îmi cere, într-un fel sau altul, demisia. Eu pot să plec că mai am multe de făcut, dar nu vreau ca peste două luni să se închidă echipa sau să facă el vreo manevră cu Rotaru (n.r. – Mihai Rotaru, patronul de la Universitatea Craiova).

Cupa României, tabloul sferturilor

Marți

Corvinul Hunedoara – CFR Cluj 4-0

Ieri

FC U Craiova 1948 – Voluntari 0-0 (2-4 după executarea loviturilor de departajare)

Universitatea Cluj – Hermannstadt 1-0

Astăzi

Universitatea Craiova – Oțelul Galați 19.30

Semifinale, 17 aprilie

Corvinul Hunedoara – Voluntari

Universitatea Craiova / Oțelul – Universitatea Cluj

Play-out, etapa a 2-a

Vineri

Voluntari – Hermannstadt 1-0

Sâmbătă

Botoșani – Poli Iași 2-1

Universitatea Cluj – UTA 0-0

Duminică

FC U Craiova – Oțelul 1-2

Luni

Dinamo – Petrolul 1-1

Clasament

1. U Cluj 25 de puncte

2. UTA 24p

3. Oțelul 23p

4. Hermannstadt 23p

5. Petrolul 22p*

6. Voluntari 17p

7. Poli Iași 17p*

8. FCU Craiova 16p*

9. Dinamo 16p*

10. Botoșani 14p

*echipe care au beneficiat de rotunjirea punctajului în sus.

**Locul 3 din play-off va juca baraj cu caștigatoarea barajului dintre locurile 1 si 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League. Locurile 9 si 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.