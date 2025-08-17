search
Publicat:

Două femei au încercat să dea lovitura la un magazin Lidl, dar planul lor a fost dejucat de un angajat curajos, care le-a oprit înainte să poată pleca cu un munte de produse furate, inclusiv deodorante, capsule pentru mașina de spălat și produse igienice. 

Planul româncelor de a pleca acasă cu un „raft” întreg de produse a eșuat / Sura foto: Captură video

Imaginile fac înconjurul lumii

O filmare ce s-a viralizat pe TikTok a surprins momentul incredibil în care două femei au fost oprite, într-un magazin Lidl din Marea Britanie, de un angajat curajos, înainte să plece cu un munte de bunuri furate, potrivit Dailymail.co.uk.

În imagini se poate observa cum femeile își goleau buzunarele de produse furate, după ce li s-a interzis să părăsească supermarketul. În fundal, un trecător întreabă angajatul dacă magazinul „apelează la poliție”, la care bărbatul confirmă dând din cap că da.

Între timp, femeile hoațe, îmbrăcate în colanți negri, tricouri albe asortate și veste, au fost filmate abandonând aproape un raft întreg de produse. Printre bunurile furate se numărau absorbante, capsule pentru mașina de spălat și 12 sticle de deodorant.

Femeile au devenit „celebre” pe Internet

Clipul uluitor a fost vizionat de peste 2,5 milioane de ori pe Instagram și TikTok, cu subtitlul: „Cum pot oamenii să facă așa ceva?”. 

Comentariile au fost pline de dezgust: „Toate se vor întoarce pe rafturi după ce au fost ascunse în pantaloni! Uf!”, a scris un utilizator. Altul a adăugat: „Nici măcar nu au rușine.”

Probabil că sunt romi, din România”, a scris un alt internaut.

Incidentul survine în contextul în care un șef de poliție a avertizat că unii hoți de magazine „simt că pot fura fără nicio consecință”.

Katy Bourne, responsabilă național pentru furturi din magazine la Asociația Comisarilor de Poliție și Infracțiuni, a spus că sunt necesare intervenții mai ferme ale poliției și „măsuri semnificative de justiție penală” pentru a preveni recidiva.

Furturile din magazine au atins un nivel record în 2024, cu peste 500.000 de infracțiuni, în creștere cu 20% față de 2023.

Îngrijorările poliției: oamenii au ajuns să fure fără nicio teamă

Ce s-a întâmplat cu străzile și centrele noastre comerciale? De ce unii oameni simt că pot fura fără nicio teamă și să agreseze personalul fără repercusiuni?”, a declarat Bourne. Ea a mai spus că este nevoie de reabilitare pentru unii infractori, precum și „alternative semnificative la închisorile supraaglomerate”.

Bourne a anunțat și că Sussex va introduce „primul program de etichetare electronică pentru hoții recidiviști”, împreună cu instanțele și comercianții, pentru monitorizarea acestora.

Într-un articol publicat în The Telegraph, șefa poliției a criticat „aplicarea puristă a legii privind protecția datelor”, care sfătuiește comercianții să nu distribuie imagini cu suspecții. Ea a salutat totuși decizia unor forțe de poliție, inclusiv Sussex, de a introduce camere de recunoaștere facială live în dube adaptate special.

Jon Cummins, adjunctul șefului poliției din Avon și Somerset, a declarat pentru BBC Radio 4 că probleme sociale mai largi, precum sărăcia, criza costului vieții și dependența, contribuie la creșterea furturilor din magazine. El a spus: „Dacă cineva observă un furt, sfatul meu este să ne sune, nu să intervină. Dorim să răspundem și vom răspunde la astfel de apeluri.”

Magazinele au început să ofere recompensie clienților care depistează hoții printre raioane

Katy Bourne a avertizat și împotriva încercărilor publicului de a opri hoții de magazine pe cont propriu. Aceștia pot fi înarmați, iar persoanele care intervin „își asumă riscul” de a comite agresiune, reținere ilegală sau arestare abuzivă.

La începutul acestei săptămâni, lanțul de supermarketuri Iceland a declarat că va oferi clienților o recompensă de 1 liră dacă observă hoți în flagrant. Șeful retailerului, Richard Walker, a spus că orice client care semnalează infractorii angajaților va primi plata direct pe cardul de membru.

Problema furturilor din magazine a ajuns în atenția Guvernului britanic

În același timp, Guvernul a convenit că furtul din magazine ar trebui denumit „shop theft” (furt din magazin) pentru a nu-i diminua gravitatea.

Într-o scrisoare către miniștri, membrii Camerei Lorzilor au avertizat că termenul „învechit” trivializează severitatea infracțiunii și au cerut eliminarea lui treptată din legislație și ghiduri. Guvernul a răspuns că se va angaja să folosească expresia „shop theft” atunci când este adecvat, conform Daily Telegraph.

Unitatea națională de poliție pentru infracțiuni organizate, Opal, a declarat că va încuraja utilizarea termenului în comunicările generale.

Scrisoarea trimisă în noiembrie către Parlament, afirma: „Folosirea termenului învechit «shoplifting» servește la trivializarea naturii grave și organizate a unui element tot mai mare de furt din magazine, care afectează grav sectorul de retail. Recomandăm eliminarea treptată a acestuia.”

În răspuns, ministrul de Interne, Dame Diana Johnson, a declarat: „Guvernul va folosi expresia «shop theft» acolo unde este potrivit.”

Rata furturilor din magazine aproape s-a dublat în două decenii, fiind înregistrate trei furturi pe minut în Anglia și Țara Galilor în anul încheiat în martie.

Au fost raportate 530.643 de furturi către poliție în această perioadă, în creștere cu 20% față de anul anterior, când s-au înregistrat 444.022.

Problema este tot mai răspândită în farmacii, cu o creștere estimată de 88% a furtului de medicamente și produse medicale în ultimele 12 luni.

Sir Keir Starmer a făcut combaterea furturilor din magazine una dintre prioritățile sale principale de la preluarea mandatului și a promis că va aloca încă 200 de milioane de lire pentru poliția de cartier, precum și că va transforma agresarea unui angajat de magazin într-o infracțiune mai gravă.

