„Adevărul“, previziuni adeverite: Dovada că am combătut cu argumente negativismul tipic românesc

Mircea Cărtărescu a publicat, recent, un text tulburător în Hotnews din care un singur pasaj vorbește de la sine: „Dacă trăiești numai în România, e posibil să nu-ți dai seama că e ceva în neregulă cu lumea din jur. Ai culoarea mediului și te miști o dată cu el. Ești una cu toți ceilalți. Dar dacă te întorci, după o vreme îndelungată, în țară e cu neputință să nu fii izbit de cât de anormală e umanitatea de aici. De cât de chinuiți sunt oamenii și de cât de răi devin din cauza asta“.

Textul merită citit, în întregime, însă paragraful de mai sus descrie atât de bine societatea românească și negativismul care a pus stăpânire pe ea. Iar confirmarea acestei realități o avem și în lumea sportului. Un exemplu foarte bun: modul în care am abordat această campanie de calificare pentru Euro 2024. Încheiată acum cu sucess și cu laudele specialiștilor. Doar că, acum un an, lucrurile arătau cu totul altfel. Inclusiv discursurile specialiștilor. Încă de atunci, „Adevărul“ a remarcat aici cum nume grele din fotbalul românesc, în frunte cu Gheorghe Hagi și Florin Răducioiu, se feresc să vorbească despre calificare dintr-o grupă incredibil de ușoară.

Mai mult, într-un alt articol, intitulat „România, indecent de fricoasă înainte de Euro 2024: Declarații care arată cât de mult am decăzut“, publicația noastră remarca că nici șefii federației n-au curajul să vorbească, răspicat, despre obținerea biletelor pentru Germania.

În aceasă mare de pesimism, „Adevărul“ a fost printre puținele publicații din România care a scris din prima zi că n-avem cum să ratăm calificarea la Euro 2024! Bineînțeles, cu argumente. Iar timpul ne-a dat dreptate.

România, patria negativismului: Explicațiile unui fenomen tragicomic

Titlul de mai sus a fost al unui articol, publicat pe 11 octombrie 2022, la doar două zile după tragerea la sorți, în care am enumerat motivele pentru care ratarea calificării la Campionatul European părea chiar o misiune imposibilă! Iată fragmente din acel text:

*România e patria negativismului! Inclusiv în fotbal. Pentru că și acum, când naționala a nimerit într-o grupă preliminară ușoară pentru Euro 2024, se vorbește foarte mult despre o eventuală rușine a ratării calificării!

*Această situație e și o consecință a decăderii naționalei. Care, în ultimii 20 de ani, a ratat nouă din cele 11 turnee finale de Cupa Mondială și de Campionat European. Și tocmai a retrogradat în Liga C a Națiunilor, într-o serie cu Bosnia, Finlanda și Muntenegru. Chiar și așa, la ce adversari vom avea în preliminariile pentru Euro 2024 din Germania (14 iunie – 14 iulie), pare mai greu să ratăm primele două locuri în grupă, cele care duc la turneul final.

La o zi distanță, pe data de 12 octombrie 2022, „Adevărul“ aprofunda subiectul legat de preliminariile Euro 2024 cu un alt material de analiză: România atacă Euro 2024: Argumente pro și contra calificare. Și aici, concluzia era că e aproape imposibil să ratăm prezența în Germania:

*Dacă scoatem din ecuație Elveția, într-adevăr, aflată la alt nivel față de restul echipelor din grupa I, vedem, totuși, că România, măcar din perspectiva palmaresului fotbalistic, e mult peste Israel, Kosovo și Belarus. Andorra, venită din urna a 6-a, nu poate emite pretenții la calificare.

*Așadar, dintre România, Israel, Kosovo și Belarus, doar tricolorii au fost la niște turnee finale, în ultimii ani. Mai precis, la Euro 2016 și la Euro 2008. În rest, Israel are o singură calificare la un turneu final, la Mondialul din 1970!

Calendarul sportiv din 2023 anunța calificarea tricolorilor

După aceste analize, „Adevărul“ a publicat, ca de obicei, calendarul evenimentelor sportive din 2023. Și aici, publicația noastră a prevăzut calificarea naționalei la Euro 2024, după cum reiese încă din titlu: „România, gata să spargă blestemul telecomenzii în 2023“.

Acest articol avea, încă de la început, un pasaj generos dedicat echipei naționale:

*2023 e anul în care România poate pune capăt absenței fotbalistice de la turneele finale la care ne-am obișnuit să ne uităm la TV.

*Dacă 2022 a însemnat încă un an ratat pentru fotbalul românesc, cu o retrogradare în Liga C a Națiunilor și un Mondial la care am fost spectatori, din nou, din fața televizoarelor, în schimb, 2023 are semne bune pentru tricolori. Pentru că, la tragerea la sorți pentru preliminariile Euro 2024 (14 iunie – 14 iulie), eveniment găzduit de Frankfurt în luna octombrie, norocul ne-a surâs. Practic, naționala pregătită de Edward Iordănescu a nimerit într-o grupă atât de ușoară, încât nici dacă alegeam noi echipele nu puteam găsi o variantă mai bună! Și atenție: la Euro 2024 se califică primele două clasate din fiecare serie, așa că România poate privi cu optimism spre calificare dintr-o grupă cu Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra.

Euro 2024, între lumini și umbre

Continuând seria analizelor marca „Adevărul“, publicația noastră va reveni, în ediția de marți, pe print și online, cu un alt amplu material. Dedicat de această dată performanței pe care tricolorii tocmai au obținut-o prin calificarea la Euro 2024. Pentru că rezultatul de acum, dacă va fi tratat cu superficialitate, în scopuri propagandistice, așa cum am făcut în trecut cu alte performanțe, va avea mai multe efecte dăunătoare pe termen lung decât efecte benefice pe termen scurt.