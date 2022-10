România, făcută țăndări: Naționala, devalorizată inclusiv în ochii unor legende

Fotbalul românesc a decăzut atât de mult, încât nu doar oamenii de rând, dar și foști mari internaționali, componenți ai Generației de Aur, se tem pentru calificarea la Euro 2024 dintr-o grupă în care, excluzând Elveția, doar Israelul a fost la un turneu final. Acum 52 de ani!

Inclusiv Gheorghe Hagi (57 de ani), cel care, până acum câțiva ani, insista că avem fotbaliști talentați, capabili de lucruri mari, pare că gândește acum cu totul altceva. Ultimele decizii și declarații ale fostului căpitan al tricolorilor dovedesc că nici măcar el nu prea mai crede în prima reprezentativă. Mai întâi, a fost refuzul lui Hagi de a deveni selecționer, la finalul anului 2021, după plecarea lui Mirel Rădoi. Atunci, Hagi a motivat proiectul la care lucrează la Farul Constanța din postura de patron și antrenor.

Acum, întrebat despre șansele României de a merge la Euro 2024 dintr-o grupă cu Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra, tehnicianul „marinarilor“ s-a ferit să vorbească, răspicat, despre calificare. „Dacă ținem cont de momentul nostru, totul e greu pentru noi. Dacă suntem optimiști, există șanse. Avem oportunitatea noastră, trebuie să credem în ea. Nu știu dacă naționala poate să renască. Sunt întrebări la care nici eu, nici altcineva nu poate răspunde. În timp, vom găsi răspunsurile. Vedem ce se va întâmpla“, a spus Hagi.

Un discurs similar, rezervat în privința șanselor tricolorilor, a avut și Florin Răducioiu (52 de ani), fost atacant obișnuit cu calificările, pe când era jucător activ. „Elvețienii sunt favoriți, în mod clar, la locul 1. Avem oarecum posibilitatea să luptăm pentru locul 2, adică suntem trei echipe, noi, Israel și Kosovo, care ne luptăm pentru al doilea loc calificant. Kosovo e o echipă periculoasă, Israelul, evident, o echipă cu jucători foarte buni, va fi o deplasare foarte complicată acolo. Nivelul fotbalului israelian e mult mai ridicat decât cel din ţara noastră. Au echipă în Liga Campionilor, chiar dacă n-au făcut puncte, cei de la Maccabi Haifa au condus PSG. Chiar şi Belarus ne poate încurca... Nu e simplu, dar nu e imposibil să ne calificăm“, a fost analiza lui Răducioiu pentru Prima TV.

Stelea și Moldovan, în tabăra optimiștilor

Generația de Aur are și nume grele care cred, cu tărie, că România va fi la Euro 2024. Viorel Moldovan (50 de ani), secundul lui Anghel Iordănescu la Euro 2016, ultimul turneu final la care s-a calificat naționala, a fost încântat de rezultatul tragerii la sorți.

„E cea mai bună grupa în care puteam să picăm! E o grupă accesibilă, chiar dacă e acolo favorită Elveţia, o echipă foarte puternică. Dacă stăm puţin şi facem o comparaţie între fotbalul israelian şi fotbalul românesc, în momentul de faţă, Israel are un plus datorită echipelor de club. Fotbalul israelian a făcut progrese evidente. Kosovo, o necunoscută din punctul meu de vedere. Andorra, trebuie să avem şase puncte din start împotriva ei. Mai bine de atât nu puteam să cădem. Ar trebui să avem şanse şi la locul 1, de ce nu? Chiar dacă Elveţia porneşte favorită. Trebuie să ne calificăm, eu aşa consider. Dacă nici acum nu reuşim să ne calificăm, înseamnă că avem o mare problemă“, a spus Moldovan pentru Pro TV.

Bogdan Stelea (54 de ani) a îndrăznit și el să vorbească despre locul 1, în dialog cu „Fanatik“. „Am avut mare noroc! Avem șanse și eu cred că putem să termină și pe primul loc. Elveția e o nucă tare, dar n-ai de unde să știi ce se poate întâmpla. Avem șanse mari. Nu mai e nimic rușinos acum. Putem să batem sau să pierdem cu orice echipă. Ăsta ne e nivelul acum“, a afirmat fostul portar.

România, bilanț cu colegele de grupă

*Elveția: 5 victorii, 4 remize, 4 înfrângeri

Ultimul meci (15 iunie 2016, Euro 2016): 1-1

*Israel: 14 victorii, 6 remize, 6 înfrângeri

Ultimul meci (29 martie 2022, amical): 2-2

*Belarus: 4 victorii, 2 remize, 0 înfrângeri

Ultimul meci (11 noiembrie 2020, amical): 5-3

*Andorra: 4 victorii, 0 remize, 0 înfrângeri

Ultimul meci (11 octombrie 2013, preliminarii CM 2014): 4-0

*Cu Kosovo, România n-a jucat până acum la nivel internațional.

Preliminarii Euro 2024, grupa I, program

25 martie 2023

*Belarus – Elveția

*Andorra – România

*Israel – Kosovo

28 martie 2023

*România – Belarus

*Kosovo – Andorra

*Elveția – Israel

16 iunie 2023

*Kosovo – România

*Belarus – Israel

*Andorra – Elveția

19 iunie 2023

*Elveția – România

*Belarus – Kosovo

*Israel – Andorra

9 septembrie 2023

*Andorra – Belarus

*România – Israel

*Kosovo – Elveția

12 septembrie 2023

*România – Kosovo

*Israel – Belarus

*Elveția – Andorra

*12 octombrie 2023

*Belarus – România

*Andorra – Kosovo

*Israel – Elveția

15 octombrie 2023

*Elveția – Belarus

*România – Andorra

*Kosovo – Israel

18 noiembrie 2023

*Belarus – Andorra

*Israel – România

*Elveția – Kosovo

21 noiembrie 2023

*România – Elveția

*Andorra – Israel

*Kosovo - Belarus

*Primele două clasate se vor califica la Euro 2024.