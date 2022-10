România atacă Euro 2024: Argumente pro și contra calificare

Dacă scoatem din ecuație Elveția, într-adevăr, aflată la alt nivel față de restul echipelor din grupa I, vedem, totuși, că România, măcar din perspectiva palmaresului fotbalistic, e mult peste Israel, Kosovo și Belarus. Andorra, venită din urna a 6-a, nu poate emite pretenții la calificare.

Așadar, dintre România, Israel, Kosovo și Belarus, doar tricolorii au fost la niște turnee finale, în ultimii ani. Mai precis, la Euro 2016 și la Euro 2008. În rest, Israel are o singură calificare la un turneu final, la Mondialul din 1970!

Din perspectiva rezultatelor din acest an însă, situația nu favorizează echipa României. Care a fost ciuca bătăilor în grupa din Liga Națiunilor, terminând pe ultimul loc într-o serie cu Bosnia, Finlanda și Muntenegru. Aici, tricolorii au pierdut trei meciuri din șase. Prin comparație, Israel a încheiat Liga Națiunilor fără înfrângere, a obținut locul 1 și a promovat în Liga A. Aflată în Liga C, Kosovo a terminat pe 2, dar a pierdut, de asemenea, trei meciuri din șase, ca România. În fine, Belarus, tot în Liga C, a arătat că e o echipă foarte slabă, terminând pe ultimul loc într-o grupă cu Kazahstan, Azerbaidjan și Slovacia.

După toate aceste amănunte, cea mai bună concluzie a tras-o un alt fost internațional, Basarab Panduru: „Din ce grupă mai vrei să te califici, dacă nu din asta?“.

Kosovo, în Liga Națiunilor

*5-1 cu Cipru (acasă)

*1-2 cu Irlanda de Nord (deplasare)

*0-2 cu Grecia (deplasare)

*3-2 cu Irlanda de Nord (acasă)

*0-1 cu Grecia (acasă)

*2-0 cu Cipru (deplasare)

Bilanț: 3 victorii, 3 înfrângeri, golaveraj: 11-8

Israel, în Liga Națiunilor

*2-1 cu Albania (acasă)

*2-2 cu Islanda (deplasare)

*2-1 cu Albania (deplasare)

*2-2 cu Islanda (acasă)

Meciurile cu Rusia nu s-au jucat din cauza războiului din Ucraina.

Bilanț: 2 victorii, 2 remize, golaveraj: 8-6

Preliminarii Euro 2024, grupa I, program

25 martie 2023

*Belarus – Elveția

*Andorra – România

*Israel – Kosovo

28 martie 2023

*România – Belarus

*Kosovo – Andorra

*Elveția – Israel

16 iunie 2023

*Kosovo – România

*Belarus – Israel

*Andorra – Elveția

19 iunie 2023

*Elveția – România

*Belarus – Kosovo

*Israel – Andorra

9 septembrie 2023

*Andorra – Belarus

*România – Israel

*Kosovo – Elveția

12 septembrie 2023

*România – Kosovo

*Israel – Belarus

*Elveția – Andorra

*12 octombrie 2023

*Belarus – România

*Andorra – Kosovo

*Israel – Elveția

15 octombrie 2023

*Elveția – Belarus

*România – Andorra

*Kosovo – Israel

18 noiembrie 2023

*Belarus – Andorra

*Israel – România

*Elveția – Kosovo

21 noiembrie 2023

*România – Elveția

*Andorra – Israel

*Kosovo - Belarus

*Primele două clasate se vor califica la Euro 2024.