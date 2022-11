„Adevărul“, calificat la Mondiale: Povestea iranianului care ne va duce în Qatar VIDEO

Când a sosit în București, în august 1992, Amir Kiarash, având 11 ani la vremea respectivă, nu știa o boabă de română. Era „înarmat“, în schimb, cu un dicționar de limba română, cu coperți albastre. Și cu curiozitatea copilului care descopera „străinătatea“ despre care auzise atât de mult la Teheran.

Astăzi, Amir Kiarash, absolvent al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC), Universitatea București, e șeful departamentului Sport de la Adevărul. Și se pregătește să decoleze spre Doha, via Beirut, pentru primul Mondial găzduit în Orientul Mijlociu. În următoarele săptămâni, Amir Kiarash (41 de ani) ne va conecta la emoțiile și frumusețile unui turneu final aparte. Dincolo de faptul că are loc în lunile noiembrie / decembrie, CM 2022 va intra în istorie și printr-o altă premieră: fanii și jurnaliștii vor putea viziona și câte două meciuri pe zi, în condițiile în care stadioanele Mondialului sunt răspândite pe o rază de aproximativ 50 de kilometri.

Prin intermediul reportajelor lui Amir Kiarash de la Doha, „Adevărul“ își continuă tradiția acoperirii celui mai frumos eveniment fotbalistic din lume de la fața locului. Și stabilește o premieră jurnalistică pentru presa din România: „Adevărul“ e singurul ziar / site generalist din țară care a avut trimiși la ultimele patru ediții ale Mondialului! Vorbim despre edițiile din 2010 (Africa de Sud), 2014 (Brazilia), 2018 (Rusia) și cea care stă să înceapă, duminică, în Qatar.

Secțiune specială pe site și un supliment de 12 pagini în ziar

Pentru a acorda Mondialului importanța cuvenită, redacția „Adevărul“ s-a mobilizat ca pentru un mare eveniment. În primul rând, site-ul adevarul.ro va avea o secțiune specială, dedicată Mondialului. Care va fi „alimentată“, zilnic, cu informații de ultima oră, reportaje din Doha, interviuri realizate de la fața locului, cronici de meci, dar și știri inedite despre turneul final.

Apoi, următorul număr „Weekend Adevărul“, care va apărea pe tarabe, vineri, 18 noiembrie, va avea un supliment de 12 pagini dedicat Mondialului. Aici, vor fi loturile celor 32 de naționale calificate, programul turneului final, culisele modului în care Qatar a primit dreptul de a găzdui un eveniment de o asemenea anvergură, dar și elemente statistice despre CM 2022.

Primul Mondial, trăit alături de... România. La Teheran!

Ajuns în redacția „Adevărul“ pe 1 iunie 2009, Amir Kiarash, omul prin ochii căruia vom vedea și noi Mondialul din Qatar, e singurul ziarist de origine iraniană din presa românească. Și, de-a lungul anilor, a acoperit o serie de evenimente sportive majore, în calitate de corespondent „Adevărul“. Mondialele de fotbal i-au rămas însă în inimă!

Primele sale amintiri de la un astfel de turneu final sunt cele de la ediția din 1990. Pe care a văzut-o, la Teheran. „La acel Mondial, am fost fascinat de două echipe: România și Camerun. România, fiindcă știam că acolo studiază unchii mei stomatologia. Veneau la noi, în fiecare vară, cu povești care mi se păreau incredibile. De la echipa României, îmi plăcea Hagi. Doar că numele lui era pronunțat <<Haghi>> de comentatorul televiziunii iraniene. Abia peste 2 ani, când am ajuns în România, am aflat care e pronunția corectă“, ne-a povestit colegul nostru.

Mondialul din 1994 l-a trăit deja, la București, ieșind pe străzi, după marile meciuri ale Generației de Aur în SUA, pentru a vedea bucuria românilor după victoriile cu Columbia sau Argentina. „Acele vremuri par acum dintr-o viață anterioară. România de la începutul anilor ’90 mi se pare acum o țară dintr-un basm“, continuă șeful secției Sport.

„Cel mai frumos Mondial? 2006 în Germania“

Ca o coincidență frumoasă, intrarea lui Amir într-o redacție de sport s-a petrecut tot în timpul unui Mondial, cel din 2002, în Coreea de Sud. „Era vară și, împreună cu câțiva colegi de facultate, ne-am hotărât să ne facem stagiul de practică la un ziar de sport. Am ales Gazeta Sporturilor. Și perioada respectivă pare acum dintr-o altă viață. După o lună acolo, într-o zi, s-a întors în redacție șeful secției de fotbal intern, Cristi Coste. Fusese în Coreea de Sud și Japonia din partea ziarului pentru a acoperi Mondialul. Când m-a văzut într-un colț al redacției, s-a uitat lung la mine, după care a trecut mai departe și a strigat: <<Nu v-am zis să nu mai vină aici oameni de pe stradă?>>. Bineînțeles, m-am înroșit instantaneu. Ulterior însă, Cristi s-a purtat exemplar cu mine și m-a ajutat enorm“, și-a amintit colegul nostru.

Odată cu trecerea anilor și obținerea cetățeniei române, cu pașaportul aferent în 2006 (n.r. – cu pașaportul iranian, obținerea vizelor era, de multe ori, o misiune imposibilă pentru Amir), au început să vină și deplasările externe pentru jurnalistul Kiarash.

„După un cantonament cu Dinamo în Antalya, în 2005, am primit de la ProSport acreditarea pentru Mondialul din 2006. Rămâne până în ziua de astăzi deplasarea care m-a bucurat cel mai mult! Ceva de vis! Mai ales că naționala Iranului era calificată și ea. Atât de mari erau entuziasmul și nerăbdarea, încât, până în ultima secundă, aveam impresia că voi rata plecarea în Germania, dintr-un motiv sau altul. Zborul spre Munchen l-am avut pe data de 06.06.2006. Ziua în care s-a lansat și filmul „666: The Child“, despre un copil diabolic. La vremea respectivă, credeam că și asta e un semn rău și că voi rata Mondialul. Ulterior însă, am trăit în Germania cea mai frumoasă experiență din cariera mea de ziarist de până acum. Consider și acum acel Mondial cel mai frumos dintre cele pe care le-am văzut de la fața locului. Probabil și după principiul că prima dragoste nu se uită niciodată“, ne-a spus Amir.

Gluma lui Glenn Hoddle pe seama României

În 2019, colegul nostru a fost desemnat „Cel mai bun ziarist de sport din România“ de Asociația Presei Sportive (APS). Acest premiu l-a câștigat la un an după alt Mondial memorabil, cel din Rusia.

„Pare șocant că, între timp, Rusia a ajuns oaia neagră a comunității internaționale. Mondialul l-au organizat impecabil! Din păcate, în Rusia m-am convins, încă o dată, că lumea bună a fotbalului a cam uitat de România. La astfel de turnee, ai ocazia de a te întâlni cu tot felul de foști jucători sau antrenori care vin la Cupa Mondială în calitate de comentatori, analiști pentru diverse posturi TV și publicații. Când îi abordezi și vorbești cu ei, realizezi că, cei mai mulți dintre ei nu mai știu nimic despre fotbalul românesc. M-a marcat discuția cu Glenn Hoddle, pe care l-am văzut înaintea unui meci de la Mondialul din 2018. Nu știa mai nimic despre naționala României de acum. Pentru el, România însemna cea din 1998, pe care a întâlnit-o la Mondialul francez, ca selecționer al Angliei. Când Anglia a și pierdut meciul cu România cu 2-1. La despărțire, când l-am întrebat cine va câștiga Mondialul din Rusia, Hoddle mi-a răspuns cu o glumă: <<Nu știu, dar pot să-ți spun cine nu va câștiga Mondialul. România, că nu sunteți aici>>. Apoi, a început să râdă cu poftă“, și-a amintit Amir Kiarash.

Revenirea în Qatar după 11 ani

Pentru corespondentul „Adevărul“ la CM 2022 urmează, practic, o revenire în Qatar, după 11 ani. Pentru că el a mai fost la Doha, cu ocazia Cupei Asiei din 2011.

„Atunci, am vrut să văd naționala Iranului și să fac și un reportaj cu Cosmin Olăroiu, care antrena cea mai bună echipă din Qatar, Al-Sadd Doha. Am ajuns acolo la scurt timp după ce Qatar câștigase dreptul de a găzdui Mondialul din 2022. Deși mai erau 11 ani până la turneul final, oamenii se apucaseră deja serios de treabă! Țin minte că ridicau adevărate orașe în împrejurimile Capitalei Doha“, ne-a spus șeful secției de Sport.

„E clar că acest Mondial, cu acte evidente de corupție care au precedat competiția, cu tratarea, uneori, inumană a muncitorilor care au ridicat stadioanele Mondialului, are niște probleme serioase de imagine. Când vor începe însă meciurile, aceste lucruri vor fi date uitării, în mare parte. Și cred că Mondialul din Qatar va fi unul foarte reușit“, a spus Amir Kiarash.

„Excluderea Iranului ar fi ajutat regimul de la Teheran“

În săptămânile premergătoare turneului final, au curs știrile și speculațiile despre o eventuală excludere a Iranului de la CM 2022 din motive politice.

„Orice opinie trebuie respectată, dar eu cred că o asemenea decizie, pe lângă faptul că ar fi fost aberantă, ar fi fost exploatată la maxim de regimul de la Teheran. Care, imediat, ar fi prezentat excluderea naționalei de la Mondiale ca pe un abuz la adresa poporului iranian, pus la cale de către <<dușmanul>> de afară. Excluderea naționalei de fotbal nu doar că n-ar fi lovit regimul, dar ar fi răpit și una dintre puținele bucurii care le-au mai rămas iranienilor de rând. Și încă ceva: ar fi scutit regimul iranian de protestele care vor avea loc, în mod sigur, la meciurile naționalei din Qatar“, ne-a explicat Amir Kiarash.

Cu ocazia plecării sale în Qatar, colegul nostru a fost invitatul jurnalistului Alexandru Catalan la Canal 33. Emisiunea a fost difuzată, marți seară, și poate fi văzută, integral, aici:

Marile competiții acoperite de jurnalistul Amir Kiarash

*Mondialul din 2006 (Germania)

*Mondialul din 2010 (Africa de Sud)

*Cupa Asiei din 2011 (Qatar)

*Mondialul din 2014 (Brazilia)

*Jocurile Olimpice de Iarnă din 2014 (Soci, Rusia)

*Euro 2016 (Franța)

*Mondialul din 2018 (Rusia)

*Euro 2020 (prezent la meciurile de la București)

*A realizat reportaje și interviuri cu antrenorii și jucătorii români în Arabia Saudită, Qatar, Emirate.