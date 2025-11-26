Cele 4 vârste la care creierul nostru se schimbă. Adolescența neuronală durează până la 32 de ani

Creierul uman trece prin cinci faze majore de dezvoltare și transformare, cu momente-cheie surprinzător de bine conturate la vârstele de 9, 32, 66 și 83 de ani, au descoperit cercetătorii de la Universitatea din Cambridge.

Potrivit oamenilor de știință, creierul își reorganizează constant conexiunile neuronale, însă nu într-un ritm liniar, ci în etape distincte, cu schimbări bruște de „configurație”. Acestea sunt:

Copilărie: de la naștere până la 9 ani

Adolescență: 9 – 32 de ani

Maturitate: 32 – 66 de ani

Îmbătrânire timpurie: 66 – 83 de ani

Îmbătrânire târzie: după 83 de ani

Dr. Alexa Mousley, autor principal al studiului, spune: „creierul se rescrie continuu, întărind și slăbind conexiuni”, iar vârstele identificate ies în evidență „surprinzător de clar” în date, notează BBC.

Creierul rămâne în adolescență neuronală până la începutul vârstei de 30 de ani

Una dintre cele mai importante concluzii este că adolescența neuronală se încheie abia în jurul vârstei de 32 de ani, perioadă în care creierul atinge vârful de eficiență. Este, de altfel, singurul interval în care rețeaua neuronală devine tot mai eficientă, ceea ce explică și performanța maximă a funcțiilor cognitive la începutul maturității.

Tot în această etapă se înregistrează și cel mai mare risc de apariție a tulburărilor de sănătate mintală.

Stabilitate între 32 și 66 de ani, apoi apar schimbări ușoare

Faza de maturitate, între 32 și 66 de ani, este cea mai lungă și stabilă perioadă. Deși schimbările sunt mai lente, eficiența creierului începe să scadă treptat, un proces ce reflectă și „platoul” observat în inteligență și personalitate.

Începând cu 66 de ani, creierul intră într-o fază de îmbătrânire timpurie, în care rețelele neuronale tind să se fragmenteze în regiuni mai specializate. Aceasta este și perioada în care apar mai frecvent hipertensiunea și primele semne ale demenței.

După 83 de ani, modificările continuă, devenind mai accentuate, deși datele sunt mai limitate, din cauza dificultății de a găsi persoane foarte vârstnice cu creier sănătos pentru scanări.

Schimbări care reflectă etapele vieții

Cercetătorii afirmă că aceste faze se aliniază surprinzător de bine cu repere biologice și sociale importante: de la pubertate la schimbările din jurul vârstei de 30 de ani, până la riscurile de sănătate din a doua parte a vieții.

Prof. Tara Spires-Jones, expert în neuroștiințe la Universitatea Edinburgh, numește cercetarea „o descoperire foarte interesantă”, dar avertizează că nu toate persoanele vor experimenta schimbările la aceleași vârste.

Studiul, realizat pe aproximativ 4.000 de persoane cu vârste de până la 90 de ani, a fost publicat în revista Nature Communications.