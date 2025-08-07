search
Joi, 7 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Adam Peaty vizează aurul la Olimpiada din 2028. Obstacol sau motivație pentru David Popovici?

0
0
Publicat:

Înotătorul Adam Peaty, de trei ori medaliat cu aur la Jocurile Olimpice, crede că Jocurile Commonwealth de anul viitor, de la Glasgow, vor fi „o mare oportunitate” de a reveni în lupta pentru o nouă șansă la aurul olimpic.

David Popovici Foto/Facebook
David Popovici Foto/Facebook

Peaty a luat o pauză de la înot după ce a câștigat medalia de argint la proba de 100 metri bras masculin, la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

Sportivul englez, în vârstă de 30 de ani, se gândește acum la următoarea ediție de Jocuri Olimpice ce se va desfășura la Los Angeles, Statele Unite ale Americii, în 2028. Peaty recunoaște că un rezultat bun la Glasgow ar fi un pas important în drumul său spre succesul în America.

„Este o mare oportunitate, dar nu mă gândesc la timp, nu mă gândesc nici măcar la victorie. Vreau doar să văd ce se întâmplă în acea zi, pentru că există acel citat celebru că nu câștigi o Olimpiadă la fiecare patru ani, ci o câștigi în fiecare zi până la acei patru ani.

Este exact la fel cu Glasgow, dar ar fi o mare oportunitate de a-mi pune numele înapoi în pălărie!”, a declarat Peaty, care a câștigat dublu aur la Glasgow 2014.

„Oamenii vor spune că nu este suficient!”

Peaty nu a concurat în acest an la Campionatele Mondiale din Singapore.

Reprezentând Marea Britanie, o singură echipă tânără a reușit să obțină două medalii la înot și doar un aur la proba de liber 4x200m masculin.

Într-un dialog  cu BBC Scoția, în cadrul unei clinici de coaching din Aberdeen, Adam Peaty a spus că judecățile nu ar trebui să existe, mai ales într-o echipă tânără cu potențial.

„Au o mulțime de oameni noi în echipă și, ca în cazul oricărei echipe tinere, există spațiu pentru a crește. În ceea ce privește doar medaliile, oamenii vor spune «nu este suficient» pentru investiție, dar este un proces lung și nu te poți aștepta să ai o echipă nouă, mai tânără și să câștigi totuși multe medalii, mai ales după Paris.

În mod normal, la doi ani de la o Olimpiadă poți avea o idee despre ceea ce se întâmplă, dar totul este să te asiguri că nu există nicio complacere. De îndată ce ne complacem, pierdem acele rezultate și suntem învinși!”, a mai admis Peaty.

Adam Peaty și-a revenit după o perioadă grea și vede competiția de la Glasgow ca o șansă importantă să-și recapete forma și încrederea pentru Jocurile Olimpice 2028.

„Bine că nu am bătut recordul lui Zhanle. Am pentru ce să trag!”

Britanicul, un campion cu trei medalii olimpice și multiple titluri mondiale, va fi un rival puternic pentru David Popovici, tânărul fenomen român care a câștigat aur și bronz la Paris 2024 și este deja considerat unul dintre cei mai buni înotători din lume.

Imediat după ce a câștigat „dubla” la Campionatele Mondiale de la Singapore, David Popovici (20 de ani) a admis faptul că este mulțumit că nu a doborât recordul lui Pan Zhanle, deoarece acest lucru îl motivează să continue să se perfecționeze și să țintească performanțe și mai mari la Jocurile Olimpice 2028.

„Foarte bine că nu l-am făcut acum, sincer, că dacă-l făceam ar fi fost un salt prea mare. În felul ăsta am în continuare ceva pentru care să trag. Mă bucur sincer că nu l-am făcut acum.

În continuare nu mi se pare imposibil, ca dovadă m-am apropiat atât de mult, la 11 sutimi. Nu mă grăbesc nicăieri, mai avem o grămadă până la Los Angeles!”, a precizat David Popovici, conform prosport.ro.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor
digi24.ro
image
Arădeanul acuzat că și-a ucis fosta iubită a fost reținut. A târât-o după maşină aproape 2 km, chiar cu 100 de km/h
stirileprotv.ro
image
EXCLUSIVITATE! Cine a organizat și cât A COSTAT oficial înmormântarea lui Ion Iliescu, de fapt
gandul.ro
image
Surpriză în moștenirea lui Ion și Nina Iliescu: Cui îi va rămâne de fapt vila de pe Strada Moliere
mediafax.ro
image
Legătura neștiută dintre Călin Georgescu și Ion Iliescu. Cum au colaborat cei doi pentru a obține bani pentru baronii PSD
fanatik.ro
image
Cum a preluat Ion Iliescu puterea absolută în timpul Revoluției din decembrie 1989. „Am intrat în legătură cu ambasada sovietică ca să comunice la Moscova, să se ştie cine suntem şi ce vrem”
libertatea.ro
image
O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei. „E clar că s-a simțit încurajat”
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
Femeia desfigurată de propriul iubit a rupt tăcerea! De ce a refuzat, de fapt, să iasă din liftul în care a fost bătută
digisport.ro
image
Guvernul promite concedieri, dar angajează pe bandă rulantă: numărul bugetarilor este în plină creștere
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
Momentul în care un şofer plonjează cu maşina în Olt, după ce a adomit la volan. Turcul a ieşit prin portbagaj
observatornews.ro
image
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
cancan.ro
image
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
prosport.ro
image
Vestea tristă a zilei! Nina Iliescu a cedat chiar înainte de înmormântarea fostului preşedinte. Era de aşteptat, spun...
playtech.ro
image
Ion Iliescu, monitorizat de CIA încă din timpul regimului Ceaușescu. Documentele declasificate: a fost sau nu omul Rusiei?
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a aflat! Câți bani tocmai s-au plătit pentru Andrei Rațiu
digisport.ro
image
Scenariu-șoc - se repetă schema lui Iohannis? 'PNL și PSD vor să dea afară USR de la guvernare' - Caramitru vorbește despre 'detronarea' lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Mihaela Rădulescu, video emoționant cu Felix Baumgartner, la 3 săptămâni de la moartea regretatului parașutist: „L-am făcut cel mai fericit...”
kanald.ro
image
Un cunoscut jurnalist a intervievat versiunea AI a unui adolescent ucis...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
Cât costă să cumperi un an de vechime în 2025. Ce trebuie să știe cei care vor să iasă la pensie fără să transpire
romaniatv.net
image
Cum arată mormântul lui Ion Iliescu. Detaliul care emoționează la locul de veci FOTO și VIDEO MediaFLUX
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Un băiețel de șapte ani a dispărut de acasă. A bătut la ușă după 10 ani. Părinții au încremenit când l-au văzut
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Șnițele de conopidă. Un preparat delicios de post, perfect în Postul Adormirii Maicii Domnului
click.ro
image
Ciorbă de legume ca la Mănăstirea Putna. Chiar și în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului mâncarea poate avea un gust de neuitat.
click.ro
image
Semnele zodiacale care vor simți o protecție divină în următoarele zile. Li se vor întâmpla miracole peste noapte
click.ro
FotoJet (39) jpg
Andreea Marin, operată de urgență ieri. Ce a conștientizat vedeta, după ce s-a trezit din anestezia generală: ”Probleme sufletești nevindecate...”
okmagazine.ro
Tyra Banks foto Profimedia jpg
Superba Tyra Banks recunoaște că are „o dependență erotică dezgustătoare”
clickpentrufemei.ro
Ion Iliescu la 27 de ani jpg
Ion Iliescu: „Fericirea de a studia în Uniunea Sovietică“
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât costă sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, Gabriela Lucuțar, patroană de pompe funebre, dezvăluie prețul
image
Șnițele de conopidă. Un preparat delicios de post, perfect în Postul Adormirii Maicii Domnului

OK! Magazine

image
8.08, ziua magică a anului. Cum poți să-ți setezi dorințe care chiar să se împlinească. Ritual simplu de manifestare în Portalul Leului

Click! Pentru femei

image
Lyme, apanajul celor bogați. De ce sunt vedetele atât de vulnerabile la boala transmisă de căpușă

Click! Sănătate

image
De ce se înverzeşte gălbenuşul ouălor fierte? Sunt sigure pentru consum?