Adam Peaty vizează aurul la Olimpiada din 2028. Obstacol sau motivație pentru David Popovici?

Înotătorul Adam Peaty, de trei ori medaliat cu aur la Jocurile Olimpice, crede că Jocurile Commonwealth de anul viitor, de la Glasgow, vor fi „o mare oportunitate” de a reveni în lupta pentru o nouă șansă la aurul olimpic.

Peaty a luat o pauză de la înot după ce a câștigat medalia de argint la proba de 100 metri bras masculin, la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

Sportivul englez, în vârstă de 30 de ani, se gândește acum la următoarea ediție de Jocuri Olimpice ce se va desfășura la Los Angeles, Statele Unite ale Americii, în 2028. Peaty recunoaște că un rezultat bun la Glasgow ar fi un pas important în drumul său spre succesul în America.

„Este o mare oportunitate, dar nu mă gândesc la timp, nu mă gândesc nici măcar la victorie. Vreau doar să văd ce se întâmplă în acea zi, pentru că există acel citat celebru că nu câștigi o Olimpiadă la fiecare patru ani, ci o câștigi în fiecare zi până la acei patru ani.

Este exact la fel cu Glasgow, dar ar fi o mare oportunitate de a-mi pune numele înapoi în pălărie!”, a declarat Peaty, care a câștigat dublu aur la Glasgow 2014.

„Oamenii vor spune că nu este suficient!”

Peaty nu a concurat în acest an la Campionatele Mondiale din Singapore.

Reprezentând Marea Britanie, o singură echipă tânără a reușit să obțină două medalii la înot și doar un aur la proba de liber 4x200m masculin.

Într-un dialog cu BBC Scoția, în cadrul unei clinici de coaching din Aberdeen, Adam Peaty a spus că judecățile nu ar trebui să existe, mai ales într-o echipă tânără cu potențial.

„Au o mulțime de oameni noi în echipă și, ca în cazul oricărei echipe tinere, există spațiu pentru a crește. În ceea ce privește doar medaliile, oamenii vor spune «nu este suficient» pentru investiție, dar este un proces lung și nu te poți aștepta să ai o echipă nouă, mai tânără și să câștigi totuși multe medalii, mai ales după Paris.

În mod normal, la doi ani de la o Olimpiadă poți avea o idee despre ceea ce se întâmplă, dar totul este să te asiguri că nu există nicio complacere. De îndată ce ne complacem, pierdem acele rezultate și suntem învinși!”, a mai admis Peaty.

Adam Peaty și-a revenit după o perioadă grea și vede competiția de la Glasgow ca o șansă importantă să-și recapete forma și încrederea pentru Jocurile Olimpice 2028.

„Bine că nu am bătut recordul lui Zhanle. Am pentru ce să trag!”

Britanicul, un campion cu trei medalii olimpice și multiple titluri mondiale, va fi un rival puternic pentru David Popovici, tânărul fenomen român care a câștigat aur și bronz la Paris 2024 și este deja considerat unul dintre cei mai buni înotători din lume.

Imediat după ce a câștigat „dubla” la Campionatele Mondiale de la Singapore, David Popovici (20 de ani) a admis faptul că este mulțumit că nu a doborât recordul lui Pan Zhanle, deoarece acest lucru îl motivează să continue să se perfecționeze și să țintească performanțe și mai mari la Jocurile Olimpice 2028.

„Foarte bine că nu l-am făcut acum, sincer, că dacă-l făceam ar fi fost un salt prea mare. În felul ăsta am în continuare ceva pentru care să trag. Mă bucur sincer că nu l-am făcut acum.

În continuare nu mi se pare imposibil, ca dovadă m-am apropiat atât de mult, la 11 sutimi. Nu mă grăbesc nicăieri, mai avem o grămadă până la Los Angeles!”, a precizat David Popovici, conform prosport.ro.