„David Popovici, îți mulțumesc". Marele rival, chinezul Pan Zhanle, plecăciune în fața românului

Pan Zhanle a făcut un Campionat Mondial slab la probele individuale de 100 și 200 m liber, dar s-a revanșat în ștafeta Chinei de 4x200 liber, cu care a cucerit argintul în Singapore. Campionul olimpic, deținător al recordului mondial pe suta de metri (46,40) a fost luat la întrebări de presa din țara natală, iar sportivul de 20 de ani i-a fost recunoscător lui David Popovici pentru încurajările transmise.

Într-un interviu acordat după cursa de șafetă, Pan Zhanle a vorbit despre încurajările primite de la înotătorul român, exprimându-și speranța că va fi la un alt nivel data viitoare când îl va întâlni pe celălalt "titan" al sprintului mondial. "Sunt recunoscător coechipierilor mei extraordinari pentru că m-au condus și sper să pot reveni la cea mai bună formă a mea. Îi mulțumesc lui David Popovici pentru încurajări, abia aștept să îl înfrunt data viitoare", a spus Pan Zhanle, citat de Sohu.

Între cei doi nu există numai o rivalitate sportivă, ci și respect și amiciție. Sportivul nostru, deținătorul celui de-al doilea timp din istorie la 100 m liber (46,51, realizat chiar la Singapore), a vorbit la superlativ despre Pan Zhanle, dezvăluind că sportivul chinez a fost un model pentru el. Anterior, cei doi făcuseră schimb de căști pe marginea bazinului de antrenament, ba chiar David i-a luat un autograf pe legitimația de concurs. Popovici l-a încurajat pe marele său rival, transmițându-i că toți marii campioni trec prin momente grele și și-a exprimat încrederea că Pan Zhanle va reveni rapid la un nivel excelent.

Probleme cu kilogramele pentru chinez

Cu un timp mai mare cu 1,4 secunde decât cel realizat la Jocurile Olimpice de la Paris, de anul trecut, chinezul a recunoscut că s-a prezentat la Mondialele de înot cu câteva kilograme în plus. Subiectul sub hashtagul #GreutateaLuiPanZhanle a adunat 230 de milioane de vizualizări în China! "E dificil acum să cobor sub 47 de secunde pe sută și asta se datorează acumulării a 3 sau 4 kilograme în plus.

Am vrut să slăbesc, dar nu am reușit. Nu vreau să îmi stabilesc niște obiective specifice pentru viitor, pentru că asta ar însemna și mai multă presiune. Nici înainte de Mondiale nu mi-am propus un anumit număr de medalii, am fost concentrat pe a munci și a da tot ce am mai bun", a recunoscut Pan Zhanle în presa chineză.