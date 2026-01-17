search
Sâmbătă, 17 Ianuarie 2026
Acuzații grave și consecințe dure. Celebra patinatoare și-a pierdut job-ul după ce a spus adevărul despre fostul partener din competiții. „Eram îngrozită de prezența lui!”

Publicat:

Campionul olimpic la dans pe gheață, Guillaume Cizeron, o acuză pe fosta sa parteneră, Gabriella Papadakis, de faptul că l-a defăimat într-o perioadă extrem de importantă, chiar înaintea Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina, potrivit Reuters.

Gabriella Papadakis și Guillaume Cizeron Foto/Profimedia
Gabriella Papadakis și Guillaume Cizeron Foto/Profimedia

Cizeron concurează acum alături de noua sa parteneră, Laurence Fournier Beaudry, la Campionatele Europene, și susține că memoriile lui Papadakis, din cartea personală a sportivei, intitulată „So as Not to Disappear” („Pentru a nu dispărea”) (care urmează să fie lansată joi), conțin afirmații defăimătoare la adresa lui.

Cei doi au format una dintre cele mai de succes perechi din istoria dansului pe gheață, câștigând cinci titluri mondiale și medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Beijing 2022. În 2022, cuplul a au anunțat o pauză, iar doi ani mai târziu cei doi au confirmat retragerea din competițiile internaționale.

„Am arătat un profund respect față de ea timp de 20 de ani!”

În fragmente publicate de presa franceză, Papadakis descrie relația sa cu Cizeron ca fiind una complet „dezechilibrată”, afirmând că Cizeron era „obsedat de control” și „extrem de exigent”, iar ea se simțea adesea „sub autoritatea lui”.

Cizeron a precizat că avocații săi au cerut încetarea imediată a acestor afirmații, pe care le consideră defăimătoare.

„În faţa acestei campanii de denigrare, vreau să-mi exprim nedumerirea şi dezacordul faţă de etichetele care mi-au fost atribuite. Cartea conţine informaţii false, inclusiv declaraţii pe care nu le-am făcut niciodată, ceea ce consider grav.

De mai bine de 20 de ani, am arătat un profund respect pentru Gabriella Papadakis. În ciuda erodării treptate a legăturii noastre, relaţia noastră s-a bazat pe colaborare egală şi a fost marcată de succes şi sprijin reciproc!, a declarat Cizeron într-un comunicat.

Papadakis, susținătoare a perechilor de același sex în competiții

Guillaume Cizeron a început să concureze alături de Laurence Fournier Beaudry în martie anul trecut. Anterior, Fournier Beaudry reprezenta Canada, alături de partenerul ei, Nikolaj Sorensen, însă obținerea cetățeniei franceze în noiembrie i-a permis să devină eligibilă pentru competițiile internaționale sub steagul Franței.

Noua pereche a avut un sezon de succes. Au câștigat ambele competiții Grand Prix la care au participat și s-au clasat pe locul doi, în spatele americanilor Madison Chock și Evan Bates, la finala Grand Prix desfășurată luna trecută.

Între timp, Gabriella Papadakis, după retragerea din competiții, și-a dedicat timpul comentariilor pentru evenimentele de patinaj artistic. Ea este, de asemenea, o susținătoare activă a introducerii echipelor de același sex în dansul pe gheață. Papadakis a patinat împreună cu americanca Madison Hubbell în evenimente speciale menite să promoveze această schimbare și să deschidă drumul pentru ca astfel de perechi să concureze oficial în competiții.

Papadakis și-a pierdut job-ul de comentatoare

După retragerea din activitatea competițională, Gabriella Papadakis a mărturisit că s-a simțit intimidată și controlată de fostul său partener, Guillaume Cizeron, pe parcursul mai multor ani. După încheierea carierei, ea și-a continuat implicarea în patinajul artistic, lucrând ca comentatoare pentru NBC la diverse competiții internaționale.

Însă, după ce a făcut declarații critice și personale despre Cizeron, referitoare la relația lor profesională și personală, Papadakis și-a pierdut postul la NBC, conform informațiilor publicate de ESPN. Evenimentul a stârnit reacții și discuții în lumea patinajului, evidențiind tensiunile care încă există între foștii parteneri și impactul lor asupra carierelor post-competitiv.

Din câte știu eu, ca reacție la depunerea unei notificări oficiale de către Guillaume, care a fost făcută publică, ei (n.r. NBC) au considerat că percepția neutralității mele a fost compromisă și că nu pot comenta Jocurile Olimpice.

Nu fac față prea bine situației, am plâns mult. Am fost extrem de dezamăgită, pentru că abia începeam cariera de comentator. A pierde oportunitatea de a începe o nouă carieră este foarte greu de acceptat. Înțeleg poziția NBC, dar, da, simt un sentiment de nedreptate!”, a declarat Papadakis, pentru L'Equipe.

