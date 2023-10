Acționarii lui Dinamo, distruși de un prezentator TV: „Păcălici colantați în oameni potenți financiar”

Perioada neagră prin care trece Dinamo - patru înfrângeri la rând în Superliga - l-a făcut pe prezentatorul TV Dan Capatos să-și exprime nemulțumirea față de conducerea clubului alb-roșu. ”Păcătosul” este fost membru DDB, dar a ales să nu mai contribuie financiar pentru proiect din cauza noilor șefi ai lui Dinamo, Andrei Nicolescu și Eugen Voicu.

Omul de televiziune Dan Capatos, care a făcut parte din DDB, liga suporterilor care a salvat Dinamo de la dispariție, a scris pe rețelele de socializare. „M-au înjurat mulți «câini» de-ai mei în momentul în care am postat, în mod repetat ce-i drept, că noii acționari ai noștri sunt doar niște păcălici colantați în oameni potenți financiar. Am spus încă de atunci că, dacă îi iei la bani mărunți și îi scuturi puțin, fix asta le pică din buzunare: bani mărunți.

Am ieșit din proiectul DDB din motivele cunoscute, pentru că s-a făcut mare tam tam în presă atunci (și iar am fost înjurat), deși eram acționarul cu numărul 47 elite. Practic, am fost acolo din prima săptămână, am tras semnalul de alarmă și acum în privința păcălicilor. Și iar am fost înjurat. Cu toate acestea, cred cu tărie în presiunea pe care fanii o pot pune la un moment dat pe echipa managerială și, mai ales în cazul nostru, cred că suporterii încă mai pot face minuni.

Ceva trebuie schimbat rapid, iar asta trebuie să implice un sacrificiu. Este doar o părere personală, în miez de noapte, a unui simplu «câine până la moarte»”, a transmis Dan Capatos, al cărui mesaj a fost distribuit imediat de Ionel Dănciulescu, fosta glorie a lui Dinamo.

Ultimele meciurile ale lui Dinamo în Superliga

1 septembrie: Rapid - Dinamo 4-0

15 septembrie: Dinamo - FCU Craiova 0-1

22 septembrie: Dinamo - Farul 0-2

29 septembrie: Oțelul - Dinamo 1-0