Act bizar de vandalism, la palatul lui Gigi Becali. Mesaje cu tentă politică și poze cu Halep + prima reacție a patronului FCSB

Act bizar de vandalism, la palatul lui Gigi Becali. Mesaje cu tentă politică și poze cu Halep + prima reacție a patronului FCSB0
Gardul palatului lui Gigi Becali a fost vandalizat. În plină zi, un individ și-a propus să atragă atenția asupra proprietății patronului FCSB, prin moduri absolut bizare. A lăsat în urmă mesaje cu tentă politică, scrise cu roșu.
Implicată în toată această șaradă a fost și Simona Halep, a cărei fotografii a dăinuit mult și bine agățată pe poarta palatului. Cel care a pregătit întreaga scenă a menționat-o și pe Alexandra Becali.
„Alexandra Becali, viitoarea primă doamnă a României!”, a fost mesajul scris de către individ, pe pozele cu Halep și Alexandra Becali, conform iasmsport.ro.
Persoana în cauză a transmis mai multe mesaje, toate acestea scrise pe hârtii sau direct pe gardul palatului latifundiarului din Pipera.
- ”Premier și viitor președinte al tuturor românilor, amin”
- ”Partidul Frăția Forța România”
- ”Ivanov Constantin Daniel”
- ”Becali președinte + Mielu”.
Cine este făptașul?
Ivanov Constantin ar fi fost cel care a vandalizat gardul palatului lui Gigi Becali și care s-a și iscălit, de altfel, pe gardul cu pricina. Este vorba despre o persoană nevoiașă care a fost zărită, în nenumărate instanțe, dormind în zonă.
Gigi Becali nu a părut extrem de deranjat de gestul omului. Patronul FCSB-ului s-a obișnuit cu astfel de situații, în trecut experimentând pățanii asemănătoare.
„Să vina poliția! Omul ăla e bolnav, nu am ce să îi fac!”, a fost reacția succintă a lui Becali, conform iamsport.ro.