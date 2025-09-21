Act bizar de vandalism, la palatul lui Gigi Becali. Mesaje cu tentă politică și poze cu Halep + prima reacție a patronului FCSB

Gardul palatului lui Gigi Becali a fost vandalizat. În plină zi, un individ și-a propus să atragă atenția asupra proprietății patronului FCSB, prin moduri absolut bizare. A lăsat în urmă mesaje cu tentă politică, scrise cu roșu.

Implicată în toată această șaradă a fost și Simona Halep, a cărei fotografii a dăinuit mult și bine agățată pe poarta palatului. Cel care a pregătit întreaga scenă a menționat-o și pe Alexandra Becali.

„Alexandra Becali, viitoarea primă doamnă a României!”, a fost mesajul scris de către individ, pe pozele cu Halep și Alexandra Becali, conform iasmsport.ro.

Persoana în cauză a transmis mai multe mesaje, toate acestea scrise pe hârtii sau direct pe gardul palatului latifundiarului din Pipera.

”Premier și viitor președinte al tuturor românilor, amin”

”Partidul Frăția Forța România”

”Ivanov Constantin Daniel”

”Becali președinte + Mielu”.

→ Imaginea 1/3: Fotografia Simonei Halep Foto/iamsport.ro

Cine este făptașul?

Ivanov Constantin ar fi fost cel care a vandalizat gardul palatului lui Gigi Becali și care s-a și iscălit, de altfel, pe gardul cu pricina. Este vorba despre o persoană nevoiașă care a fost zărită, în nenumărate instanțe, dormind în zonă.

Gigi Becali nu a părut extrem de deranjat de gestul omului. Patronul FCSB-ului s-a obișnuit cu astfel de situații, în trecut experimentând pățanii asemănătoare.

„Să vina poliția! Omul ăla e bolnav, nu am ce să îi fac!”, a fost reacția succintă a lui Becali, conform iamsport.ro.