Luni, 11 August 2025
Invidia îl roade pe un fotbalist de la PSG: „Merit să primesc Balonul de Aur”

Campioana Europei, PSG, care miecuri seară (ora 22.00) urmează să dispute Supercupa Europei cu Tottenham - meci programat la Udine, are nouă candidați pe lista scurtă cu 30 de jucători la trofeul „Balonul de Aur”.

Președintele Al Khelaifi îl susține pe francezul Ousmane Dembélé (28 de ani) dar vestiarul este împărțit. Asta și pentru că marocanul Achraf Hakimi (26 de  ani) revendică premiul: „Am marcat în sferturile de finală, în semifinale și în finală. Dacă un fundaș poate face toate acestea, merită să câștige chiar mai mult decât un atacant”.

Unitatea inițială afișată în favoarea lui Dembélé s-a spulberat deja după ce Hakimi s-a poziționat fără echivor. „Merit chiar mai mult decât un atacant”, a declarat fundașul, într-un interviu pe care clubul a încercat să-l cenzureze.

În ultimele zile, presa franceză a relatat deja că nu toți jucătorii au apreciat poziția președintelui Al Khelaifi în sprijinul lui Dembélé. „Ar fi o problemă reală dacă nu ar câștiga”, a declarat patronul la începutul lunii iulie, când lista nu fusese publicată de France Football, iar Al Khelaifi probabil nici nu se aștepta la valul de nominalizări.

Pe lângă Dembélé, mai concurează Donnarumma, Doué, Kvaratskhelia, Vitinha, Neves, Ruiz, Mendes și Hakimi. Ultimul a marcat 11 goluri și a oferit 16 pase decisive în sezonul trecut, deși joacă fundaș dreapta.

Marocanul, intervievat de Canal+, a spus clar: „Balonul de Aur este un vis la care nu m-am gândit niciodată. Dacă am o șansă să-l câștig, cred că îl merit. Am avut un sezon istoric, având în vedere că nu sunt atât de mulți jucători care au marcat în sferturile de finală, semifinale și finală (Dembélé nu a marcat - n.r.), și este și mai dificil pentru un fundaș. Oamenii cred că sunt atacant sau mijlocaș, dar în schimb joc ca fundaș de patru și trebuie să mă gândesc la apărare. Statisticile mele nu se potrivesc cu cele ale unui fundaș normal. Cred că atunci când un fundaș realizează toate acestea, merită să câștige un Balon de Aur chiar mai mult decât un atacant”.

Potrivit L'Equipe, serviciul de presă al PSG a încercat să cenzureze această parte a interviului, dar Hakimi s-a opus, socotind că are dreptul legitim la Balonul de Aur.

Și portarul vrea trofeul

Agentul portarului Gigi Donnarumma, Vincenzo Raiola, a spus că italianul merită, de asemenea, premiul: „Dembélé a realizat atât de multe cu golurile sale, dar fără paradele lui Gianluigi împotriva lui Liverpool, Aston Villa și Arsenal, PSG nu ar fi câștigat niciodată Liga Campionilor”.

Deocamdată, doar Vitinha, într-un alt interviu, a spus că este onorat să se număre printre pretendenți, subliniind în același timp că Dembélé merită acest lucru mai mult decât oricine altcineva. Această declarație este în concordanță cu discursul lui Al Khelaifi.

În ziua reluării sezonului, pe 6 august, după ce a fost informat despre interviul lui Hakimi înregistrat cu câteva zile înainte, patronul s-a adresat echipei, amintind că toată lumea merită Balonul de Aur. A fost o modalitate de a încerca să calmeze tensiunea.

Rămâne de văzut ce va face PSG în următoarele săptămâni pentru a-l promova pe favoritul Dembélé, fără a-i supăra pe coechipierii săi și, astfel, pentru a evita ruperea unității echipei care a permis câștigarea campionatul, a cupa și a Ligii Campionilor.

Potrivit specialiștilor, al doilea favorit la câștigarea trofeului este spaniolul Lamine Yamal (18 ani), de la FC Barcelona.

Sport

