Alisha Lehmann, cea mai sexy fotbalistă a lumii, a schimbat și echipa, și iubitul. Noul partener a fost la „Insula Iubirii”

Fotbalista elvețiană Alisha Lehmann (27 de ani) își schimbă viața: o părăsește pe Como (Italia) și semnează cu Leicester (Anglia), având și un nou partener de viață.

Cariera italiană a Alishei Lehmann s-a încheiat odată cu revenirea acesteia în Anglia, unde a mai evoluat pentru formațiile West Ham United, Everton și Aston Villa. După ce s-a alăturat echipei Como Women în 2024, atacanta elvețiană a fost vândută definitiv la Leicester City Women, revenind să joace în Superliga feminină engleză, o ligă pe care o cunoaște bine. Noul ei contract o va ține la acest club până în vara anului 2028.

Experiența Alishei Lehmann la Como include nouă apariții și un singur gol, marcat împotriva formației Inter, în Cupa Seriei A feminine. Ultima sa apariție a fost pe 23 noiembrie, în meciul de acasă împotriva Romei. De atunci, nu a mai apărut pe teren. În atacul echipei feminine Como și-au făcut loc nume precum Alex Kerr, Veronica Bernardi, Alex Chidiac, Fortesa Berisha, Zara Kramžar și Nadine Nischler.

Are milioane de urmăritori

În sezonul precedent, la Juventus Women, atacanta a jucat în 22 de meciuri, marcând două goluri. Lehmann rămâne fotbalista cu cei mai mulți urmăritori pe rețelele sociale din lume, cu 15,9 milioane de urmăritori pe Instagram și 11,8 milioane pe TikTok.

Jucătoarea a explicat motivele revenirii sale în Anglia prin canalele oficiale ale clubului. „Decizia mea de a mă întoarce în Anglia este în primul rând o alegere personală și de stil de viață”, a precizat Lehmann. „Iau cu mine multe aspecte pozitive: oportunitatea de a trăi într-un loc special și, mai presus de toate, relația cu coechipierele mele. Sunt recunoscătoare pentru momentele pe care le-am împărtășit și pentru amintirile pe care le-am creat împreună”, a mai spus Alisha.

Mutarea a avut loc chiar înainte de ziua de naștere a fotbalistei (a împlinit 27 de ani pe 21 ianuarie), pe care a sărbătorit-o alături de noul ei partener, Montel McKenzie. McKenzie, în vârstă de 28 de ani, care joacă în prezent pentru Folkestone Invicta și este cunoscut și pentru participarea sa la reality show-ul Love Island („Insula Iubirii”).

Pe rețelele de socializare, Lehmann a distribuit public fotografii din noua lor relație. În trecut, Alisha s-a iubit cu brazilianul Douglas Luiz, fost jucător la Juventus Torino.