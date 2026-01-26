search
Luni, 26 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Alisha Lehmann, cea mai sexy fotbalistă a lumii, a schimbat și echipa, și iubitul. Noul partener a fost la „Insula Iubirii”

0
0
Publicat:

Fotbalista elvețiană Alisha Lehmann (27 de ani) își schimbă viața: o părăsește pe Como (Italia) și semnează cu Leicester (Anglia), având și un nou partener de viață.

Alisha Lehmann se întoarce în Anglia FOTO Instagram
Alisha Lehmann se întoarce în Anglia FOTO Instagram

Cariera italiană a Alishei Lehmann s-a încheiat odată cu revenirea acesteia  în Anglia, unde a mai evoluat pentru formațiile West Ham United, Everton și Aston Villa. După ce s-a alăturat echipei Como Women în 2024, atacanta elvețiană a fost vândută definitiv la Leicester City Women, revenind să joace în Superliga feminină engleză, o ligă pe care o cunoaște bine. Noul ei contract o va ține la acest club până în vara anului 2028.

Experiența Alishei Lehmann la Como include nouă apariții și un singur gol, marcat împotriva formației Inter, în Cupa Seriei A feminine. Ultima sa apariție a fost pe 23 noiembrie, în meciul de acasă împotriva Romei. De atunci, nu a mai apărut pe teren. În atacul echipei feminine Como și-au făcut loc nume precum Alex Kerr, Veronica Bernardi, Alex Chidiac, Fortesa Berisha, Zara Kramžar și Nadine Nischler.

Are milioane de urmăritori

În sezonul precedent, la Juventus Women, atacanta a jucat în 22 de meciuri, marcând două goluri. Lehmann rămâne fotbalista cu cei mai mulți urmăritori pe rețelele sociale din lume, cu 15,9 milioane de urmăritori pe Instagram și 11,8 milioane pe TikTok.

Jucătoarea a explicat motivele revenirii sale în Anglia prin canalele oficiale ale clubului. „Decizia mea de a mă întoarce în Anglia este în primul rând o alegere personală și de stil de viață”, a precizat Lehmann. „Iau cu mine multe aspecte pozitive: oportunitatea de a trăi într-un loc special și, mai presus de toate, relația cu coechipierele mele. Sunt recunoscătoare pentru momentele pe care le-am împărtășit și pentru amintirile pe care le-am creat împreună”, a mai spus Alisha.

Mutarea a avut loc chiar înainte de ziua de naștere a fotbalistei (a împlinit 27 de ani pe 21 ianuarie), pe care a sărbătorit-o alături de noul ei partener, Montel McKenzie. McKenzie, în vârstă de 28 de ani, care joacă în prezent pentru Folkestone Invicta și este cunoscut și pentru participarea sa la reality show-ul Love Island („Insula Iubirii”).

Pe rețelele de socializare, Lehmann a distribuit public fotografii din noua lor relație. În trecut, Alisha s-a iubit cu brazilianul Douglas Luiz, fost jucător la Juventus Torino.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
digi24.ro
image
Cum poți rămâne fără toți banii din conturi ori fără identitatea digitală. Hackerii aplică metoda „password spraying”
stirileprotv.ro
image
Prognoză meteo Paște 2026 | Pe ce dată pică Paștele anul acesta și cum va fi vremea în România, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
mediafax.ro
image
Cum a preluat primăria lui Negoiță una dintre cele mai cunoscute piețe din Capitală. Contractele de închiriere, acordate fără licitație
fanatik.ro
image
Moarte la ofertă? Pericol uriaș ascuns în medicamentele vândute ilegal pe internet și în târguri: „La mine e mai ieftin decât la farmacie. Cumpără cu încredere!”
libertatea.ro
image
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
digi24.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
S-a terminat: OUT, după umilința FCSB-ului cu CFR! Gigi Becali: ”E prima măsură pe care o iau”
digisport.ro
image
De ce NU trebuia huiduit Nicusor Dan
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
Ucigaşul lui Mario, păzit de scutieri în casa bunicilor. Localnicii ameninţă că îi dau foc: "Să plece!"
observatornews.ro
image
Cine a fost prima victimă a criminalului lui Mario Berinde. Adolescentul de 13 ani nu e la prima abatere
cancan.ro
image
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
prosport.ro
image
Comportament greu de explicat: ce a făcut ucigașul lui Mario Berinde imediat după ce l-a atacat
playtech.ro
image
Ce şanse mai are, de fapt, FCSB la play-off după 1-4 cu CFR Cluj! Toate calculele şi programul ultimelor etape
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Încă unul! Românii stau ”la coadă la ușa ei” și-i plătesc 500 €/ședință, dar Pancu nu e de acord: ”Am fost o singură dată”
digisport.ro
image
România se va topi la propriu. Ce fenomene meteo extreme ne vor lovi în următoarea perioadă
stiripesurse.ro
image
Gestul neașteptat făcut de mama minorului de 13 ani chiar în ziua înmormântării lui Mario! Toți au rămas mască
kanald.ro
image
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
wowbiz.ro
image
Ce frumoasă este! Gabriela Cristea a slăbit enorm în ultimele luni. Mulți au acuzat-o că folosește filtre, dar nici vorbă. A ținut dietă și acum arată într-un mare fel! GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Electrocasnice gratuite pentru pensionari! Cine poate primi cadourile
mediaflux.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”
click.ro
image
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu de aproape 800 de kilometri
click.ro
image
De ce Mihaela Bilic recomandă pâinea cu unt: „Organismul nostru are nevoie”
click.ro
vedete fit colaj jpg
Cultul corpului perfect la peste 45 de ani. Ce-au testat divele pe propria piele, ca să arate atât de bine
okmagazine.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Foto: © Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist
O descoperire rară în Neamț, pe șantierul autostrăzii A8
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un film românesc, numărul 1 pe Netflix la doar o zi după ce a fost încărcat pe platformă
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”

OK! Magazine

image
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!

Click! Pentru femei

image
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!