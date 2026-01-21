A dat foc celebrei statui a lui Cristiano Ronaldo, din orașul natal al fotbalistului: „Ultimul avertisment”

Celebra statuie a lui Cristiano Ronaldo, aflată lângă Muzeul „CR7” din Funchal, Portugalia, orașul unde fotbalist s-a născut, a fost incendiată de un bărbat cunoscut de autorități pentru mai multe acte de vandalism.

Autorul a postat pe rețele de socializare un videoclip în care se vede cum toarnă o substanță inflamabilă pe statuie, apoi îi dă foc. În timp ce flăcările au cuprins sculptura, bărbatul a executat un dans nebunesc pe muzică rap. „Acesta este ultimul avertisment al lui Dumnezeu”, a avertizat acesta.

Cum statuia este realizată din metal, este puțin probabil să fi suferit daune permanente, mai ales că flăcările s-au stins rapid. Poliția din Madeira a declarat că l-a identificat pe suspect, dar nu l-a arestat până în acest moment. Potrivit Marca, făptașul este cunoscut de oamenii legii pentru fapte similare comise în regiune.

Celebra sculptură a legendarului fotbalist de 40 de ani a mai fost vandalizată în trecut. Tocmai pentru a evita astfel de incidente, statuia fusese mutată în apropierea muzeului fotbalistului..