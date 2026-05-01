32 de ani de la moartea lui Ayrton Senna. Care au fost marile iubiri din viața pilotului brazilian

Se știe aproape totul despre Ayrton Senna. Brazilianul a cucerit inimile multor fani ai Formule 1 cu magia sa la volan.

Cele 41 de victorii și cele trei titluri mondiale l-au consolidat ca unul dintre cei mai mari piloți din istorie. Succese au fost amplificate și mai mult de rivalitățile cu Nelson Piquet, Nigel Mansell, Michael Schumacher și, în special, Alain Prost, rivalul său înverșunat.

Dar Senna este mult mai mult decât o legendă, deoarece continuă să inspire tinerii piloți și la 32 de ani de la moartea sa, care a avut loc în urma unui accident în timpul Marelui Premiu de la San Marino, pe 1 mai 1994. Chestiuni speciale ies la iveală despre campionul brazilian la mai bine de 3 decenii de la dispariția lui.

Mănușile aveau cusături speciale

Unul dintre punctele forte ale lui Senna era marea sa sensibilitate la volan. Această abilitate era perfecționată prin mici detalii, inclusiv prin cusăturile mănușilor. Ayrton observase că aderența sa pe volan nu era perfectă din cauza cusăturilor. Firele interne făceau ca mănușile să nu fie prea strânse, în timp ce cele externe îl împiedicau să simtă cu precizie comportamentul mașinii. Așa că Senna a solicitat ca cusăturile să fie poziționate extern, pentru a-i spori sensibilitatea tactilă. Această soluție a fost adoptată ulterior de către alți piloți.

Flirtul cu Carol Alt

Senna era cunoscut și pentru aventurile sale amoroase. După căsătoria sa cu Lilian de Vasconcellos Souza, care s-a încheiat în 1982 după doar un an, Ayrton a avut mai multe relații. Cea mai faimoasă rămâne cea cu Xuxa, actriță, cântăreață și prezentatoare braziliană, între 1988 și 1990. De menționat este și relația sa cu Adriane Galisteu, un model prezent la Imola în timpul tragicei curse din 1994. Carol Alt a recunoscut, de asemenea, că s-a întâlnit cu pilotul brazilian. Supermodelul și actrița americană l-au cunoscut pe Senna în 1990 la o prezentare de modă Ferragamo din Milano. Relația lor a durat patru ani, până la moartea lui Ayrton, dar nu a fost niciodată oficializată. Alt a fost căsătorită cu jucătorul de hochei Ron Greschner. Cei doi s-au întâlnit în pauzele din F1.

Pariul cu Ron Dennis

Promovat în F1 de Toleman și Lotus, Senna s-a impus la McLaren. Iar una dintre mașinile echipei britanice a devenit subiectul unui pariu bizar. Era anul 1990. Ayrton i-a propus managerului său de echipă, Ron Dennis, să păstreze mașina după terminarea sezonului. Înțelegerea urma să fie făcută cu o singură condiție: o victorie la Monza, pe terenul echipei Ferrari, care putea conta pe Alain Prost. Brazilianul a ocupat pole position-ul și apoi a triumfat în Marele Premiu al Italiei, învingându-l pe francez și pe Ferrari. Astfel, Senna a rămas cu McLaren-ul cu care a câștigat al doilea său titlu. Mașina este expusă la Institutul Ayrton Senna, în inima orașului São Paulo.

Legătura cu Forțele Aeriene

Senna și Forțele Aeriene Braziliene au avut întotdeauna o legătură puternică. În 1987, Ayrton a pilotat un Northrop F-5B Freedom Fighter, iar doi ani mai târziu, a experimentat un zbor supersonic cu un Mirage III. A primit Medalia Ordinului Meritului Aeronautic în 1993. La 30 după experiența din 1989, Forțele Aeriene l-au sărbătorit pe Senna dezvăluind un Mirage 2000C personalizat.