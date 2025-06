Xonia, transformare incredibilă după ce a slăbit 8 kilograme. Metoda la care a recurs artista

Xonia și-a uimit fanii după ce a reușit să slăbeasca 8 kilograme în câteva săptămâni. Artista a povestit cum a reușit să ajungă la greutatea dorită.

“Am slăbit 8 kilograme, am făcut multă masă musculară, m-am tonifiat, cu ajutorul antrenorului meu, Andrei Ivan, Ivan’s Challenge, a fost o provocare foarte mare. Am ținut și o dietă pentru că antrenorul meu este și nutriționist, am avut un pachet de transformare completă care a durat 18 săptămâni. A fost de 7 ori pe săptămână, cu multă muncă, febră musculară, dar a fost o experiență frumoasă și lucrăm în continuare împreună”, a povestit Xonia, potrivit Click!.ro.

Artista se rezumă la două mese pe zi și se mândrește acum cu un corp minunat.

“Lucrăm în continuare, pentru că întotdeauna se poate mai bine, dar sănătatea e pe primul loc, am găsit un echilibru, totul este foarte bine, analizele bune, s-a reglat totul, am avut rezultate bune!”, a mai mărturisit vedeta.