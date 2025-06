Andreea Bălan a pierdut 90.000 de euro. Reacția dureroasă a tatălui ei: „Știe cineva cât a muncit ea?”

Săndel Bălan și-a exprimat durerea după ce fiica sa, Andreea Bălan, a renunțat la lupta în instanță pentru un apartament neterminat, pierzând 90.000 de euro. El a vorbit despre munca depusă de artistă.

Andreea Bălan a investit în urmă cu aproape două decenii 90.000 de euro într-un apartament din Complexul Planorama, în București. Din păcate, imobilul nu a fost niciodată finalizat, iar în cele din urmă, Andreea a decis să se retragă din procesul colectiv intentat împotriva dezvoltatorului.

„Pentru ce să se mai zbată în instanță? Blocul este neterminat, iar să recupereze banii nu sunt șanse, după atâția ani. E dureros că, în țara asta, nu există o protecție a cumpărătorului, nimeni nu răspunde și în cazul situațiilor cu firmele de construcții private”, a declarat Săndel Bălan pentru Click!.

El a adăugat că mulți alți oameni au avut de suferit în același proiect. „Sunt atâția oameni care au cumpărat în acest complex, și câte două apartamente, au pierdut sute de mii de euro, plătesc rate la bancă o viață pentru nimic”.

„A fost o investiție cu ghinion”

Pentru Săndel Bălan, pierderea fiicei sale este cu atât mai greu de acceptat cu cât știe cât de mult a muncit pentru banii respectivi. „Andreea mea nu a făcut rate, avea banii ei din concerte, pentru care a muncit. E dureros. Știe cineva cât a muncit ea? S-a dus într-o mie de locuri să cânte. Și, când să-și vadă și ea realizarea vieții, a pierdut tot. A fost o investiție cu ghinion”.

El sfătuiește oamenii să evite investițiile în proiecte imobiliare „pe hârtie” și să aleagă locuințe deja construite: „Probabil că cel mai bine este să cumperi o casă sau un apartament deja construit, nu să cumperi un proiect pe hârtie. Așa, vezi locul, iei cheia, te muți imediat, ai o siguranță”.

Lipsa unei asigurări a lăsat-o fără bani

Tatăl Andreei consideră că o asigurare obligatorie ar fi putut proteja cumpărătorii. „Trebuia ca cineva să facă o asigurare, pentru toate apartamentele, să nu îi lase să construiască, dacă nu exista această asigurare. O asigurare l-ar obliga pe constructor să-l despăgubească pe cumpărător”, a spus el.

Andreea Bălan: „Am pierdut banii de două ori”

Artista a vorbit recent, la petrecerea VIVA 2025, despre cum a pierdut de două ori banii adunați din muzică. Prima dată, imediat după destrămarea trupei Andre. „La 18 ani m-am trezit fără niciun ban din perioada Andre. Și, după aceea, pentru a nu se mai întâmpla acest lucru, iar am strâns, am strâns…”.

A doua pierdere a venit în jurul vârstei de 20 de ani, când a investit în apartamentul de la Planorama: „După aceea, la 20 și ceva de ani, iar am pierdut banii pe care îi strânsesem în acea perioadă, pentru un apartament care nu s-a finalizat niciodată, vreo 90.000 de euro”.

De ce a renunțat la proces

Andreea a explicat că a ales să iasă din procesul colectiv din cauza costurilor mari implicate: „Am cerut eu să ies din proces, pentru că era un proces la comun și era o taxă de timbru foarte mare. Și, la un moment dat, m-am trezit că tribunalul îmi cerea mie taxa aceea de timbru”.

Ea a explicat că, atunci când există un proces colectiv, statul poate cere banii de la persoanele cu fonduri disponibile. „Când se face un proces la comun, vine tribunalul sau fiscul și ia taxa de timbru de la ăla care are bani. S-au uitat la mine în cont, au văzut că eu am bani și au vrut să îmi ia mie banii”.

Artista s-a retras din proces și a abandonat ideea de a mai recupera suma investită: „Am ieșit din proces, am zis că nu mai… Pentru că ceilalți nu și-au plătit partea lor de taxă de timbru. Suma era foarte mare, noi ceream milioane despăgubiri, eram sute de familii. Au vrut să ia banii din contul firmei mele și atunci m-am supărat și am ieșit din proces, am spus că nu mă mai interesează niciun apartament”.