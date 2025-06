Ramona Gabor, după ce a mâncat într-un restaurant exclusivist din Dubai: „Am luat cina cu 12 feluri de mâncare”. Cât a costat masa

Stabilită de ani buni în Dubai, Ramona Gabor trăiește o viață de lux în metropola din Emiratele Arabe Unite. Sora Monicăi Gabor se bucură de succes în afaceri și nu ezită să își satisfacă cele mai rafinate gusturi și dorințe, potrivit Click!

Ramona Gabor a dezvăluit, recent, suma pe care a plătit-o pentru o cină într-un restaurant exclusivist din Dubai.

Sora Monicăi Gabor a împărtășit pe rețelele sociale detalii despre experiența sa culinară, pe care a comparat-o cu o masă într-un restaurant cu stea Michelin, în ciuda faptului că localul respectiv nu deține oficial această clasificare.

„Sincer, m-a surprins”

Nota de plat s-a dovedit neașteptat de accesibilă pentru nivelul de trai din Dubai: doar 485 de dirhami, adică aproximativ 580 de lei.

„Vibe de stea Michelin, dar fără stele. Am luat cina cu 12 feluri de mâncare în Downtown pentru doar 485 AED și sincer, m-a surprins. Ca un adevărat gurmand care a mâncat la restaurante cu stele Michelin reale, restaurantul mi-a transmis același sentiment. Aromele uimitoare, ambianța – e recomandat dacă vreți o experiență de lux accesibilă. Asta nu este reclamă, doar mi-a plăcut experiența și am vrut să o împărtășesc”, a spus Ramona Gabor pe TikTok.

Ramona Gabor, despre stabilirea în Dubai „Am zis hai să încerc!”

Prezentă în podcastul realizat de Teo Trandafir, Ramona Gabor a povestit cum, în urmă cu 13 ani, a luat decizia de a părăsi România, deși se bucura de notorietate, era prezentă frecvent în emisiuni și avea numeroase contracte care îi asigurau venituri stabile.

„Când am ajuns în Dubai am aveam un singur prieten cu care, de fapt, făceam fashion show-uri la Cătălin Botezatu pe vremuri. Acest prieten al meu lucra pentru o companie aeriană de acolo ca și cabin crew. Îmi tot spunea că trebuie să vin, pentru că sunt multe joburi de modelling și nu sunt modele, pentru că era Dubai, era gol, nu mergea nimeni prin Dubai, era încă la început. Nu era acest marketing care este acum. Vreo doi-trei an am zis că nu am ce să fac eu acolo. Câștigam mai bine în România, la emisiuni TV, la prezentări de modă și nu am vrut, până într-o zi când am zis: hai să încerc!”, a spus Ramona Gabor.

Articolul integral, în Click!