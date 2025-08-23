Gigantul de jocuri Roblox, acuzat că a creat un „iad al pedofililor”, după ce o minoră a fost exploatată sexual

O mamă din Carolina de Nord dă în judecată gigantul din industria jocurilor Roblox, acuzându-l că ar fi permis unui prădător sexual să îi exploateze fiica minoră prin intermediul aplicației populare pentru copii.

Procesul, depus la un tribunal din Carolina de Nord, susține că Roblox a creat în mod conștient un „iad al pedofililor”, în timp ce, în public, le promitea părinților că platforma este sigură pentru copii, potrivit The New York Post.

Jane Doe N.L., minoră, a suferit „vătămări de neimaginat” după ce un prădător, care pretindea că este un copil, a câștigat încrederea fetei pe Roblox, apoi a constrâns-o să trimită imagini explicite cu ea, conform plângerii depuse de mama acesteia.

Potrivit informațiilor din anchetă, prădătorul i-a oferit lui Jane Doe Robux în schimbul imaginilor explicite, folosind această monedă virtuală a platformei Roblox drept recompensă pentru conformarea la cererile sale.

Când fetița de 10 ani nu se conforma, acesta o amenința că îi va retrage cadourile dăruite, se arată în proces.

Un purtător de cuvânt al Roblox a transmis publicației The Post: „Suntem profund îngrijorați de orice incident care pune în pericol utilizatorii noștri, iar siguranța este o prioritate de top.”

Cum ajung copiii ținte ale prădătorilor pe Roblox

Modelul de afaceri al platformei se bazează pe vânzarea de Robux, pe care copiii îi folosesc pentru a personaliza avatare și a cumpăra conținut în joc. Mulți copii devin „obsedați” de obținerea monedei virtuale, spunând adesea străinilor că ar face „orice pentru Robux”, potrivit procesului.

Reclamanta, utilizatoare de Roblox de câțiva ani, se baza foarte mult pe aplicație pentru divertisment și interacțiune socială, devenind astfel o țintă ușoară pentru prădători, conform actelor depuse.

După ce i-a câștigat încrederea, pretinzând că este copil, prădătorul și-a intensificat tacticile de manipulare și a reușit să mute conversațiile de pe Roblox pe mesaje text, unde a avut loc exploatarea.

„Alocăm resurse considerabile, inclusiv tehnologie avansată și moderare umană 24/7, pentru a detecta și preveni conținutul și comportamentul nepotrivit, inclusiv încercările de a direcționa utilizatorii în afara platformei, unde standardele de siguranță și moderare pot fi mai slabe decât ale noastre”, a declarat reprezentantul companiei.

Roblox, acuzată că nu verifică vârstă

Procesul susține însă că o verificare adecvată a vârstei, controale parentale eficiente și o filtrare de bază a utilizatorilor ar fi putut preveni complet abuzul.

Procesul de înscriere pe Roblox solicită doar o dată de naștere, un nume de utilizator și o parolă — fără un sistem de verificare a vârstei care să împiedice copiii să creeze conturi false cu date de naștere mai vechi, se arată în plângere.

Până în noiembrie anul trecut, setările Roblox permiteau adulților să trimită mesaje direct copiilor de orice vârstă, potrivit documentelor depuse.

Procesul afirmă că măsurile actuale de siguranță rămân inadecvate, deoarece compania încă se bazează pe date de naștere declarate de utilizatori pentru verificarea vârstei.

„Dacă pârâta ar fi dezvăluit adevărul despre ce se întâmpla cu adevărat pe aplicație, mama reclamantei nu i-ar fi permis niciodată acesteia să o folosească fără supraveghere strictă”, se precizează în plângere.

Victima suferă acum de „stres emoțional semnificativ, traumă psihologică și chin mental”, cu răni descrise drept „severe, continue și permanente”.

Platforma, folosită de zeci de milioane de utilizatori

Platforma de jocuri, lansată în 2006, a cunoscut o creștere uriașă a popularității printre copii, în special în timpul pandemiei. Până în septembrie 2020, aproximativ 30 de milioane de oameni foloseau Roblox zilnic, mai mult de jumătate având sub 13 ani.

Platforma are în medie 68,5 milioane de utilizatori activi zilnic, 21% având sub 9 ani, 21% între 9-12 ani și 16% între 13-16 ani, potrivit raportului anual al companiei pe 2023.

Deși se promovează drept „site-ul de jocuri #1 pentru copii și adolescenți”, Roblox ar pune creșterea numărului de utilizatori înaintea siguranței copiilor, potrivit acuzațiilor din proces.

„Poți să îți păstrezi jucătorii în siguranță, dar atunci ar fi mai puțini pe platformă. Sau îi lași să facă ce vor. Și atunci cifrele arată bine și investitorii sunt fericiți”, ar fi explicat un fost angajat Roblox, potrivit unui raport Hindenburg Research citat în documentele instanței.

Purtătorul de cuvânt al Roblox a declarat că „deși niciun sistem nu este perfect, Roblox a implementat măsuri stricte de protecție, inclusiv restricții privind partajarea informațiilor personale, a linkurilor și a imaginilor între utilizatori, precum și interzicerea conversațiilor sexuale.”

„De asemenea, colaborăm cu forțele de ordine și cu principalele organizații de protecție a copilului din lume pentru a combate exploatarea sexuală a minorilor.”

Ani de zile, conducerea Roblox a asigurat public părinții că platforma este sigură.

„Luăm toate măsurile posibile pentru a ne asigura că copiii sunt protejați de persoane nepotrivite și de conținut indecent sau de prost gust”, declara CEO-ul Roblox, David Baszucki, într-un interviu din 2013.