search
Sâmbătă, 23 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Gigantul de jocuri Roblox, acuzat că a creat un „iad al pedofililor”, după ce o minoră a fost exploatată sexual

0
0
Publicat:

O mamă din Carolina de Nord dă în judecată gigantul din industria jocurilor Roblox, acuzându-l că ar fi permis unui prădător sexual să îi exploateze fiica minoră prin intermediul aplicației populare pentru copii.

Minora a fost ținta unui pedofil pe Roblox FOTO Arhivă
Minora a fost ținta unui pedofil pe Roblox FOTO Arhivă

Procesul, depus la un tribunal din Carolina de Nord, susține că Roblox a creat în mod conștient un „iad al pedofililor”, în timp ce, în public, le promitea părinților că platforma este sigură pentru copii, potrivit The New York Post.

Jane Doe N.L., minoră, a suferit „vătămări de neimaginat” după ce un prădător, care pretindea că este un copil, a câștigat încrederea fetei pe Roblox, apoi a constrâns-o să trimită imagini explicite cu ea, conform plângerii depuse de mama acesteia.

Potrivit informațiilor din anchetă, prădătorul i-a oferit lui Jane Doe Robux în schimbul imaginilor explicite, folosind această monedă virtuală a platformei Roblox drept recompensă pentru conformarea la cererile sale.

Când fetița de 10 ani nu se conforma, acesta o amenința că îi va retrage cadourile dăruite, se arată în proces.

Un purtător de cuvânt al Roblox a transmis publicației The Post: „Suntem profund îngrijorați de orice incident care pune în pericol utilizatorii noștri, iar siguranța este o prioritate de top.”

Cum ajung copiii ținte ale prădătorilor pe Roblox

Modelul de afaceri al platformei se bazează pe vânzarea de Robux, pe care copiii îi folosesc pentru a personaliza avatare și a cumpăra conținut în joc. Mulți copii devin „obsedați” de obținerea monedei virtuale, spunând adesea străinilor că ar face „orice pentru Robux”, potrivit procesului.

Reclamanta, utilizatoare de Roblox de câțiva ani, se baza foarte mult pe aplicație pentru divertisment și interacțiune socială, devenind astfel o țintă ușoară pentru prădători, conform actelor depuse.

După ce i-a câștigat încrederea, pretinzând că este copil, prădătorul și-a intensificat tacticile de manipulare și a reușit să mute conversațiile de pe Roblox pe mesaje text, unde a avut loc exploatarea.

„Alocăm resurse considerabile, inclusiv tehnologie avansată și moderare umană 24/7, pentru a detecta și preveni conținutul și comportamentul nepotrivit, inclusiv încercările de a direcționa utilizatorii în afara platformei, unde standardele de siguranță și moderare pot fi mai slabe decât ale noastre”, a declarat reprezentantul companiei.

Roblox, acuzată că nu verifică vârstă

Procesul susține însă că o verificare adecvată a vârstei, controale parentale eficiente și o filtrare de bază a utilizatorilor ar fi putut preveni complet abuzul.

Procesul de înscriere pe Roblox solicită doar o dată de naștere, un nume de utilizator și o parolă — fără un sistem de verificare a vârstei care să împiedice copiii să creeze conturi false cu date de naștere mai vechi, se arată în plângere.

Citește și: Unul dintre cei mai periculoși pedofili a pledat vinovat pentru 307 infracțiuni comise în centre de îngrijire a copiilor

Până în noiembrie anul trecut, setările Roblox permiteau adulților să trimită mesaje direct copiilor de orice vârstă, potrivit documentelor depuse.

Procesul afirmă că măsurile actuale de siguranță rămân inadecvate, deoarece compania încă se bazează pe date de naștere declarate de utilizatori pentru verificarea vârstei.

„Dacă pârâta ar fi dezvăluit adevărul despre ce se întâmpla cu adevărat pe aplicație, mama reclamantei nu i-ar fi permis niciodată acesteia să o folosească fără supraveghere strictă”, se precizează în plângere.

Victima suferă acum de „stres emoțional semnificativ, traumă psihologică și chin mental”, cu răni descrise drept „severe, continue și permanente”.

Platforma, folosită de zeci de milioane de utilizatori

Platforma de jocuri, lansată în 2006, a cunoscut o creștere uriașă a popularității printre copii, în special în timpul pandemiei. Până în septembrie 2020, aproximativ 30 de milioane de oameni foloseau Roblox zilnic, mai mult de jumătate având sub 13 ani.

Platforma are în medie 68,5 milioane de utilizatori activi zilnic, 21% având sub 9 ani, 21% între 9-12 ani și 16% între 13-16 ani, potrivit raportului anual al companiei pe 2023.

Deși se promovează drept „site-ul de jocuri #1 pentru copii și adolescenți”, Roblox ar pune creșterea numărului de utilizatori înaintea siguranței copiilor, potrivit acuzațiilor din proces.

„Poți să îți păstrezi jucătorii în siguranță, dar atunci ar fi mai puțini pe platformă. Sau îi lași să facă ce vor. Și atunci cifrele arată bine și investitorii sunt fericiți”, ar fi explicat un fost angajat Roblox, potrivit unui raport Hindenburg Research citat în documentele instanței.

Purtătorul de cuvânt al Roblox a declarat că „deși niciun sistem nu este perfect, Roblox a implementat măsuri stricte de protecție, inclusiv restricții privind partajarea informațiilor personale, a linkurilor și a imaginilor între utilizatori, precum și interzicerea conversațiilor sexuale.”

„De asemenea, colaborăm cu forțele de ordine și cu principalele organizații de protecție a copilului din lume pentru a combate exploatarea sexuală a minorilor.”

Ani de zile, conducerea Roblox a asigurat public părinții că platforma este sigură.

„Luăm toate măsurile posibile pentru a ne asigura că copiii sunt protejați de persoane nepotrivite și de conținut indecent sau de prost gust”, declara CEO-ul Roblox, David Baszucki, într-un interviu din 2013.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
digi24.ro
image
Trump a devenit sceptic în privința întâlnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: „A fost foarte clar pentru toată lumea”
stirileprotv.ro
image
A crezut că este o glumă! Cât a putut să plătească o turistă pentru o cursă de 1,5 km cu taxiul, în Zagreb
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
S-au apucat să își renoveze bucătăria, dar au descoperit o comoară. Povestea unui cuplu a devenit virală pe internet
fanatik.ro
image
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa ceva ca aici. Haosul și lupta pentru legume sunt absolut unice în lume!”
libertatea.ro
image
FOTO Imaginile care dezvăluie planul lui Putin. Rusia construiește o antenă uriașă, lângă Polonia, pentru a spiona NATO
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Ce ironie! Kasparov i-a spus lui Trump unde să agațe fotografia cu Putin, după momentul bizar de la Casa Albă
digisport.ro
image
UPDATE VIDEO Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România
stiripesurse.ro
image
O gară abandonată, veche de 150 de ani, a fost renovată și transformată într-o casă spectaculoasă. Se vinde cu o sumă surprinzătoare
antena3.ro
image
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
observatornews.ro
image
Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion a fost găsit mort de soția sa. Cei doi erau în concediu când a avut loc tragedia 😢
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine, imaginile momentului
playtech.ro
image
Averea impresionantă a lui Gigi Neţoiu. „Am cea mai modernă fabrică de vită Angus din Europa. Din chiriile din Dubai încasez 180.000 de euro!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Englezii au rămas "mască", după ce au aflat de echipa din România cu -94 puncte! Ce au scris
digisport.ro
image
Țările europene din care oamenii vor să plece: Milioane de europeni își părăsesc casa pentru a fi chiriași printre străini
stiripesurse.ro
image
Complicele lui Emil Gânj, criminalul din Mureș, a fost prins în Germania. Anunțul făcut de autorități
kanald.ro
image
Prima țară care permite elevilor folosirea inteligenței artificiale la examenul de bacalaureat...
playtech.ro
image
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
wowbiz.ro
image
Anunţul care dă fiori funcţionarilor. Se aplică de săptămâna viitoare
romaniatv.net
image
Amenzi pentru persoanele fizice de la 7.500 până la 15.000 lei! Nimeni nu scapă dacă încalcă legea
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
La ce orori era supusă Monica Gabor de proxenetul Dinu Damaschin. A vândut-o pe 1000 de dolari la 16 ani: „I-am spus lui Cristi Tănase ca sunt virgină, dar m-a violat”
actualitate.net
image
Anca Țurcașiu, apariție ravisantă pe scena Festivalului de Muzică de la Mamaia. A făcut furori cu ținuta ei VIDEO
actualitate.net
image
Zodia care astăzi, 23 august, își va îndeplini cea mai mare dorință. Viața acestui nativ va fi inundată de fericire
click.ro
image
Rețeta de vinete murate a Ancăi Pandrea: „Iura m-a învățat!” Ingredientul secret și trucuri ca murăturile să nu facă floare
click.ro
image
Patru zodii sunt privilegiate de astre. Urmează o perioadă de aur, se anunță 23 de zile pline de reușite, iar totul se schimbă de pe 27 august
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 1509096479 jpg
Cum să faci gem de smochine. 5 ingrediente care-l fac unic
clickpentrufemei.ro
Cercetare arheologică la fortificația Valul lui Traian de Jos (© Facebook / Agenția Națională Arheologică)
Vestigii din perioada apogeului Imperiului Roman, descoperite în Republica Moldova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mai mulți turiști au fost nemulțumiți după ce au descoperit o taxă în plus pe bonul de la un restaurant din Italia. Pentru ce au plătit în plus
image
Zodia care astăzi, 23 august, își va îndeplini cea mai mare dorință. Viața acestui nativ va fi inundată de fericire

OK! Magazine

image
Mame și fiice: aceste vedete au niște fete care le seamănă leit. Cine-i mai frumoasă?

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
O toamnă excelentă se anunţă pentru aceste trei zodii!